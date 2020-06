Rugby Senior organizó campaña solidaria para los más necesitados por la pandemia

Mathias von Unger, capitán del equipo señior de Prince of Wales Country Club, organizó una campaña al interior del club para apoyar a quienes necesitaban apoyo en estos tiempos de pandemia, y fue tal la respuesta que se amplió a otros elencos de la comunidad senior de rugby en nuestro país.

"Debido a la necesidad de alimentos, organizamos una campaña de 15 días. Lo hicimos con Desafío Levantemos Chile porque ellos canalizan y uno se asegura que las cosas lleguen al destino que se necesita. Tras nuestra campaña recibimos más plata de la que pensábamos y me empecé a preguntar que esto no podía quedar en algo interno y solo nuestro, por lo que contacté a los capitanes de los otros equipos senior con los que habitualmente jugamos y así fue como se sumaron Stade, Old Boys, entre muchos otros", señaló Von Unger.

En la actualidad ya cuenta con nueve clubes inscritos para participar en las próximas semanas.

La mecánica es que durante 15 días el club correspondiente debe recaudar fondos de la forma que desee (depósitos, rifas, aportes de alimentos, etc.) y al finalizar la quincena se hace el aporte directo a Desafío Levantemos Chile.

"De esta forma, cada club da el ejemplo a sus divisiones menores, a los adultos desde la agrupación senior y ayuda a difundir los valores del rugby en general", comentó von Unger.

"Lo importante es el poder unirnos para ayudar a los que más lo necesitan, entendiendo que internamente en cada club también pueden haber necesidades, no es la cantidad de plata que se recaude lo importante, sino canalizar ayuda del tipo que sea y de paso, agrupar a los equipos senior que actualmente no estamos bajo el alero de ninguna asociación y creo que es una buena oportunidad de organizarnos", finalizó el jugador.