Borussia Dortmund jugará amistoso ante Dinamo Kiev para ir en ayuda de Ucrania

El club alemán Borussia Dortmund jugará el próximo 26 de abril un partido amistoso contra Dinamo Kiev, el club más exitoso de Ucrania, para recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria en el país víctima de la agresión rusa.

Así lo anunció este viernes el club alemán, que indicó que se trata ante todo de dar una señal por la paz a todo el mundo.

"El fútbol es la cosa secundaria más hermosa del mundo. Pero hay cosas que son mucho más importantes: la paz, la salud, tu tierra, la educación", dijo el director administrativo del Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

"En medio de Europa esas cosas son puestas en duda y eso es algo que duele mucho. Estamos al lado de los ucranianos con la familia del Dortmund. Ya hemos enviado varias toneladas de ayuda y queremos recolectar dinero", agregó.

Football For Good 💛



Borussia Dortmund will host a benefit match against Dynamo Kyiv on April 26th with all proceeds going towards Ukrainian aid efforts#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wov5U9XGX5