Daniil Medvedev evitó dar su postura sobre Ucrania: Tengo mis opiniones y las hablo con mi familia

En la espera de su debut en el Masters 1.000 de Miami tras quedar libre en la primera ronda, el tenista ruso Daniil Medvedev (2°) evitó tomar partido públicamente sobre el conflicto armado entre su país y Ucrania, afirmando que quiere seguir compitiendo y que la situación se resuelva de forma pacífica.

"Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, es imposible ignorarlo y la gente tiene distintos puntos de vista. Yo siempre he dicho que estoy por la paz", dijo en conferencia de prensa.

"Es muy duro en la vida hablar de lo que es justo y lo que no. Yo tengo mis propias opiniones y las hablo con mi familia, con mi esposa, con quien puedo discutir aunque no estemos de acuerdo y no ocurre nada", añadió.

Respecto a una posible ausencia de Wimbledon por las sanciones contra Rusia, el "Androide" indicó que intenta "ir torneo a torneo" y que "cada país tiene sus normas". "Ahora estoy aquí, feliz de jugar al tenis, de dedicarme a lo que más amo y promover este deporte en todo el mundo. Eso es todo lo que voy a comentar, no tengo nada que decir sobre Wimbledon", expresó.

En lo deportivo, Medvedev jugará en la fase de 64 participantes contra el británico Andy Murray (86°), que viene de vencer al argentino Federico Delbonis (36°) por 7-6(4) y 6-1.