Ex tenista Alexandr Dolgopolov viajó hasta Kiev para unirse a las fuerzas de defensa ucranianas

El ex tenista ucraniano Alexandr Dolgopolov se trasladó hasta su país para formar parte de las fuerzas civiles que están participando del conflicto armado con Rusia. El otrora número 13 del ranking ATP recibió instrucción de tiro durante una semana para poder embarcarse al campo de batalla.

"No me convertí en Rambo, pero sé cómo usar un arma y puedo disparar una bala en la cabeza en 3 de cada 5 intentos, desde una distancia de 25 metros", escribió en su cuenta Instagram.

"Encontré chicos de Estados Unidos que también estaban listos para ir a Ucrania. Tomé algunos chalecos antibalas, volé a Zagreb y compré todo el equipo que necesitábamos. Además, tenemos unos binoculares térmicos y varias cosas. Conduje por Europa y entré en Ucrania a través de Polonia. Ahora estoy en Kiev", explicó.

"Este es mi hogar y lo defenderé, junto con todos los demás. Muchas gracias y respeto a nuestra gente famosa en los campos de batalla. Estoy orgulloso de lo unido que está el país bajo la presión de un dictador loco", añadió.

Luego, publicó en Twitter una fotografía de su equipamiento de combate, haciendo un paralelismo con su carrera tenística. "Antes eran raquetas y cuerdas, ahora esto", indicó en el posteo.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo