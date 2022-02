Gary Lineker: "Si FIFA elimina a Rusia de Qatar 2022 marcará un mensaje poderoso"

El mundo del fútbol ha sido categórico para condenar la invasión de Rusia a Ucrania, y el ex goleador y capitán de Inglaterra, Gary Lineker, entregó una contundente propuesta de acción a la FIFA.

Vía Twitter dio un contundente mensaje y además pondría a la FIFA como un ente al cual no "le tiembla la mano".

"Si FIFA le da la clasificación para la Copa Mundial a Polonia y echa a Rusia (a menos, por supuesto, que se retiren de Ucrania), enviaría un mensaje poderoso y significativo)."

Así comunicó Lineker, quien es voz autorizada para hablar sobre la Copa del Mundo. Se espera que pronto Gianni Infantino, timonel de la FIFA, se pronuncie sobre el tema y tome medidas drásticas.

If @FIFAcom gives the World Cup qualifier to Poland and throws out Russia (unless, of course, they pull out of Ukraine), it would send a powerful and meaningful message).