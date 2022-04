Jose Mourinho: La guerra en Ucrania es un fracaso humano antes que político

El entrenador portugués de AS Roma José Mourinho declaró que "la guerra de Ucrania es un fracaso humano antes que político" y "algo difícil de explicar".

El técnico mostró su faceta más personal en una extensa entrevista con el cardenal José Tolentino de Mendonça, su compatriota, que publica este martes L'Osservatore Romano.

"Creo que la guerra en Ucrania es un fracaso humano antes que político. Es un fracaso brutal, es la pérdida de principios o el no desarrollo de los mismos, es la evolución del pensamiento humano en la dirección equivocada, lo que es fundamental y lo que es menos. Es algo difícil de explicar. Es un fracaso a todos los niveles de la humanidad: es nuestro fracaso", dijo sobre la invasión rusa a Ucrania.

El entrenador romanista, que ahora lucha por mantener la quinta plaza e intenta asaltar la cuarta, última de acceso a la Liga de Campeones, explicó cómo ve el fútbol actual, del que piensa que "tiene una faceta cruel".

"Pagas por tus errores. Si yo cometo un error, lo pago con el despido. Si un jugador comete un error, lo paga con no jugar. Hay algo cruel en ello, pero no podemos dejar que la naturaleza de nuestro trabajo se superponga a lo que somos como personas. Intento ayudar a los demás y a mí mismo a ser mejores. Una cosa que me cuesta aceptar es el desperdicio de talento, es algo que todavía, después de 30 años de fútbol, me cuesta aceptar", dijo.