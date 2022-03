La Federación Mundial de Atletismo expulsó a Rusia y Bielorrusia de todas sus competencias

El consejo de la Federación Mundial de Atletismo (conocida como World Athletics) resolvió durante este martes dejar fuera de todo campeonato internacional a representantes de Rusia y Bielorrusia, debido al conflicto armado e invasión a Ucrania.

La medida no solo afectará a deportsitas. "Todos los atletas, personal de apoyo y funcionarios de Rusia y Bielorrusia serán excluidos de todos los eventos de la Serie Mundial de Atletismo en el futuro previsible, con efecto inmediato", indicó la entidad en un comunicado.

Además, los atletas rusos que compiten bajo bandera neutral (debido a la sanción vigente sobre la Federación Rusa de Atletismo por dopaje, desde 2015) también "están excluidos".

"Las sanciones sin precedentes que países e industrias de todo el mundo están imponiendo a Rusia y Bielorrusia parecen ser la única forma pacífica de interrumpir y deshabilitar las intenciones actuales de Rusia y restaurar la paz", dijo en un discurso Sebastian Coe, presidente de World Athletics.

"Entendemos las implicaciones de esta decisión para los atletas neutrales autorizados de Rusia y los atletas bielorrusos, que pueden no estar tolerando la acción militar deplorable de sus naciones, pero no podemos ignorar el mensaje que la inclusión de los atletas de estas dos naciones enviaría a nuestros amigos en Ucrania y el resto del mundo", añadió Renaud Lavillenie, presidente de la Comisión de Atletas de World Athletics.

The World Athletics Council has today agreed to impose sanctions against the Member Federations of Russia and Belarus as a consequence of the invasion of Ukraine.