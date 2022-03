Middlesbrough donará a Ucrania parte de la recaudación del partido contra Chelsea por FA Cup

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, Middlesbrough informó que parte de las ganancias obtenidas por concepto de entradas para el duelo contra Chelsea, por FA Cup, serán destinados a acciones de caridad en Ucrania.

"En nombre de la gente de Middlesbrough y Teesside, Middlesbrough Football Club donará parte de los ingresos de boletos de la eliminatoria de la sexta ronda de la Copa FA contra Chelsea a la ayuda humanitaria en Ucrania", indicó el breve escrito.

"El miembro del club, Andy McDonald, ayudará con la diligencia debida para garantizar la mejor entrega y el máximo impacto", añadieron.

El encuentro anteriormente corrió cierto peligro de disputarse sin público, ante una petición de Chelsea realizada a la Asociación Inglesa de Fútbol. Finalmente, el cuadro londinense dio marcha atrás, retirando la solicitud.

Middlesbrough recibirá a los "blues" por los cuartos de final de la Copa de Inglaterra este sábado 19 de marzo, en un duelo que comenzará a las 14:15 horas de Chile (18:15 CET).

On behalf of the people of Middlesbrough and Teesside, #Boro will donate our share of the gate receipts from tomorrow's @EmiratesFACup tie against @ChelseaFC to humanitarian aid in Ukraine ❤️🇺🇦 #UTB https://t.co/rTpmZol6ZE