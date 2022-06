"Pare con esa invasión", pidió Pelé a Putin a propósito del Escocia-Ucrania

El ex astro brasileño de fútbol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, pidió este miércoles a Vladimir Putin detener la invasión rusa a Ucrania que comenzó a finales de febrero y que ya deja más de 4.000 muertos entre la población civil.



El mensaje del que es considerado por muchos el mejor futbolista del mundo al presidente de Rusia fue divulgado antes de iniciarse el partido en el que las selecciones de Ucrania y Escocia se miden por uno de los últimos cupos para el Mundial de Qatar 2022.



"Quiero aprovechar el partido como una oportunidad para hacer un pedido: pare con esa invasión. No existen argumentos que justifiquen esa violencia", pidió Pelé a Putin en la carta.