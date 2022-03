World Rugby confirmó las suspensiones a las selecciones y equipos de Rusia y Bielorrusia

El comité ejecutivo de la Federación Internacional de Rugby (World Rugby) se unió a otras muchas organizaciones deportivas internacionales y acordó suspender hasta nuevo aviso a las selecciones y equipos de Rusia y Bielorrusia en solidaridad con Ucrania.

Según indicó World Rugby quedaron aprobadas "la suspensión total e inmediata de Rusia y Bielorrusia de todas las actividades de rugby internacional y de clubes de rugby transfronterizo hasta nuevo aviso", así como "la suspensión total e inmediata de la Unión de Rugby de Rusia como miembro de World Rugby hasta nuevo aviso".

El organismo precisó que la decisión se adoptó "en línea con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI)" y "teniendo en cuenta los intereses de los valores de solidaridad, integridad y respeto del rugby".

World Rugby reiteró así mismo "su condena a la invasión agresiva de Rusia a Ucrania y la permisividad de esta acción por parte de Bielorrusia.

"La familia global del rugby está unida en solidaridad con todos los afectados por estos acontecimientos profundamente perturbadores y se une a la comunidad global para pedir la restauración de la paz", agregó el comunicado.

