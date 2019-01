Christian Garín: Goffin estuvo muy intenso y nunca pude encontrar mi juego

El chileno Christian Garín (89° del ranking ATP) intentó explicar su dura caída en la primera ronda del Abierto de Australia a manos del ex top ten David Goffin (22°) y dijo que el nivel del belga estuvo intenso y que su error fue que nunca pudo encontrar el juego que venía mostrando.

"Fue un partido en el que nunca me pude encontrar como venía jugando, fue de esos partidos en que no me encontré para nada y contra un rival así, te pasan por encima; solamente puedo sacar cosas positivas, tengo muchísimo por mejorar y es difícil hacer un análisis, siento que no pude competir al nivel que venía compitiendo", declaró tras la brega.

"No sentí nunca que pude entrar en el ritmo del partido, eso me pasó. Goffin jugó muy bien, muy intenso y yo no me encontré nunca, eso fue más que nada, también tuve chances de cerrar muchos games y no los cerré, después puntos casi ganados los perdí y se fue el partido bastante rápido", agregó.

Garín también declaró que para el 2019 su objetivo es mantenerse entre los 100 mejores del ranking y que lo venidero son "cuatro torneos buenos en tierra, en Sudamérica, más la Davis, donde me siento más cómodo y siento que puedo jugar a mejor nivel".

"Espero tomar buenas decisiones, agarrar un buen ritmo de competencia; hoy no tuve el orden que venía teniendo y con un rival así, que estuvo antes en un top ten y jugando torneos importantes, te pasa por encima, siento que estoy motivado, esto es un torneo que me hubiese gustado jugar en mi mejor nivel, pero no se dio. Queda seguir y aprender de esto", cerró.