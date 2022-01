Cristian Garin debutará con Facundo Bagnis en el Abierto de Australia con Novak Djokovic en el horizonte

El tenista nacional Cristian Garín ya tiene rival para su estreno en el Abierto de Australia, tras el sorteo efectuado esta madrugada. El decimosexto cabeza de serie de primer Grand Slam de la temporada quedó emparejado con el argentino Facundo Bagnis (71º del ranking ATP).

Será la quinta vez que Garín enfrente a Bagnis, aunque la primera en cemento, pues siempre se han medido en cancha de arcilla en un historial que está empatado con dos triunfos para cada uno.

Eso sí, el cuadro no aparece nada sencillo para Garin, pues en el horizonte aparece el nbre del francés Gael Monfils en tercera ronda y el de Novak Djokovic, número 1 del mundo, en octavos de final.

Eso sí, la presencia de Djokovic en el certamen aún no está asegurada, pues el Gobierno australiano aún debe decidir si deporta o no al jugador por su situación relacionada al Covid-19.

En cuanto a Novak Djokovic, en caso de ser confirmada su participación en el primer Grand Slam de la temporada se verá las caras con su compatriota Miomir Kecmanovic.

Por otro lado, Rafael Nadal debutará ante el estadounidense Marcos Girón, mientras que el ruso Daniil Medvedev lo ante contra Henri Laaksonen y el alemán Alexander Zverev jugará con su compatriota Daniel Altmaier.

Cuartos de final proyectados:



Djokovic (1) vs Berrettini (7)

Zverev (3) vs Nadal (6)

Tsitsipas (4) vs Ruud (8)

Medvedev (2) vs Rublev (5)