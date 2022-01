Gael Monfils derrotó con claridad a Alexander Bublik y se citó con Cristian Garin

El tenista francés Gael Monfils (20° de la ATP), actual campeón del torneo de Adelaida, se transformó en el próximo rival de Cristian Garin (19°) luego que superó en tres sets, y casi sin apuros, al kazajo Alexander Bublik (37°) en segunda ronda del Abierto de Australia.

La raqueta gala, ex número 6 del mundo, necesitó apenas 1h29' para sacar del camino a su rival con parciales de 6-1, 6-4 y 6-0, instalándose así en la tercera etapa del Grand Slam.

Su siguiente contrincante será el chileno Garin, que eliminó a Pedro Martínez y Facundo Bagnis en maratónicos encuentros previos.

Monfils, por su parte, solo lleva en pista un poco más de tres horas, luego que en primera ronda batiera en 1h35' a Federico Coria (6-1, 6-1 y 6-3).

En el historial entre ambos la delantera corre por parte del europeo, quien ganó el único duelo que disputaron, en el 2020 en la ATP Cup (6-3 y 7-5).

Garin lleva más de nueve horas en pista en el #AusOpen (4h39 vs. Bagnis y 4h35' vs. Martínez) y enfrentará a Monfils, que en sus dos partidos acumula solo de tres horas y 4 mins. (1h35' vs. Coria y 1h29' vs. Bublik) pic.twitter.com/ioqDS2HkVE