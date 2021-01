Jugador de la qualy del Abierto de Australia se enteró que tiene Covid-19 en pleno partido

Un escándalo se protagonizó en la qualy del Abierto de Australia, pues este lunes se confirmó que el tenista estadounidense Denis Kudla, 114° del ranking ATP, jugó un partido estando contagiado con Covid-19.

Kudla venció al francés Elliot Benchetrit (221°) por 6-4 y 6-3 y todo parecía desarrollarse de forma normal, pero Benchetrit tras el partido dio a conocer la situación en redes sociales y aseguró que ambos jugadores se enteraron del diágnostico cuando el encuentro iba 5-3 en la segunda manga.

El partido finalizó con normalidad y Kudla quedó eliminado de forma automática debido a los protocolos por la pandemia.

De esta forma, el estadounidense deberá estar aislado y el que salió beneficiado por su retiro es el local Dane Sweeny (794°), quien accedió sin jugar a la ronda final de las etapas clasificatorias.

This is weird



Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set...



...and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt