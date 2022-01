Matteo Berrettini resistió la reacción de Monfils y accedió a semifinales en Australia

El italiano Matteo Berrettini (7°) resistió ante la reacción que exhibió el francés Gael Monfils (20°) y se instaló en la ronda de semifinales del Abierto de Australia.

El nacido en Roma requirió esforzarse al máximo tras el buen juego del galo en el tercer y cuarto set, para avanzar en el duelo que entrega un cupo al partido decisivo.

Berrettini se quedó con el partido en virtud de marcadores de 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3, en 3h49'.

Su próximo rival será el español Rafael Nadal, que eliminó a Denis Shapovalov.

