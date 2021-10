Novak Djokovic: No sé si jugaré el Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial, realizó sus primeras declaraciones tras su participación en el US Open, en donde perdió la final con Daniil Medvedev (2°), y se refirió a su futuro calendario, dejando en duda su participación en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del 2022.

"Habrá muchas restricciones. Están tratando de que este año, las condiciones sean mejores. El problema es que viajes en el avión con una persona positiva, estés vacunado o no, y debas pasar una cuarentena de 14 días en tu habitación. Eso le pasó a 70 jugadores este año. Me gustaría que todos los jugadores se unieran un poco más y se implicaran en la toma de decisiones. Siento que no se nos pregunta nada en absoluto. La verdad, no sé si voy a jugar en Australia. La situación no es buena", declaró al medio Bild.

En la misma línea, Djokovic recordó que la experiencia este año no fue positiva, apuntando que no le gustó pasar tanto tiempo encerrado en una habitación y tener que jugar partidos de cinco sets.

Además, Djokovic evitó revelar si está vacunado, señalando que es un tema privado y que no quiere "participar en esa guerra" mediática que está ocurriendo respecto al tema.

"Hay mucha especulación. Los medios especulan mucho. Existe mucha división en la sociedad, entre los que se han vacunado y los que no. Esto, para mí, es aterrador. Que se juzgue a alguien si quiere decidir si se vacuna o no... me hace sentir decepcionado con la sociedad. No revelaré si estoy vacunado o no. Es un asunto privado. Diga lo que diga, los medios de comunicación propagarán el miedo entre la gente. No quiero participar en esa guerra. Quiero ir a Australia, pero no sé si iré. Solo eso", concluyó.