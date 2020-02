Thiem y derrota ante Djokovic: Si hubiera estado en otra época sería más fácil

El austríaco Dominic Thiem aseguró que no se arrepiente de nada y que el choque se decidió por pequeños detalles después de caer en la final del Abierto de Australia ante el serbio Novak Djokovic. No obstante, sostuvo que, si no hubiera coincidido en la época de Roger Federer, Rafael Nadal y propio "Nole", habría sido "más fácil" ganar un Grand Slam.

"Novak, Rafa y Roger llevaron el tenis a otro nivel. Sé que si hubiera estado en otra época hubiera sido más fácil conseguir un éxito así, pero estoy contento de jugar contra ellos porque significará más", apuntó tras fallar en su tercera final de Grand Slam.

"Es algo único que hayan coincidido en la misma época, eso hace que para el resto sea muy difícil conseguir algo grande", agregó.

Respecto al duelo, elogió a Djokovic y reconoció que dejó escapar la chance del triunfo en el cuarto set.

"Novak es uno de los tres tenistas más grandes de este deporte. Si hay algo que podría achacarme es, quizás, no haber tomado el liderato del juego durante el cuarto set", analizó.

"Fue un gran partido, estuve cerca. Me quedo con la manera que mantuve mi nivel durante las dos semanas con partidos tan duros como el de Nadal, Zverev o el de esta noche. Me da mucha confianza de cara al próximo Grand Slam", concluyó.

Cabe recordar que los últimos 13 Grand Slam fueron ganados por Federer, Nadal y Djokovic, y entre ambos suman 56 majors.