Datos Clave 1998: Marcelo Ríos perdió la final ante Petr Korda por 6-2, 6-2 y 6-2. 2007: Fernando González cayó ante Roger Federer por 7-6 (2), 6-4 y 6-4, tras eliminar a Rafael Nadal. Hoy: El Abierto de Australia 2027 se jugará sin Jannik Sinner, que se operó la rodilla derecha.

La baja de Jannik Sinner, confirmada este jueves por Tennis Australia, abrió la conversación sobre el primer Grand Slam de 2027, como repasamos en nuestra cobertura del Abierto de Australia. Para el tenis chileno, Melbourne también es memoria: dos jugadores nacionales llegaron a la final individual masculina del Abierto de Australia, Marcelo Ríos en 1998 y Fernando González en 2007. Ninguno pudo levantar el trofeo, pero ambos dejaron campañas que siguen siendo la vara del país en ese torneo.

1998: el Chino y la final que le abrió la puerta del número uno

Ríos llegó como noveno preclasificado y se metió en la final tras vencer en semifinales al francés Nicolas Escudé por 6-1, 6-3 y 6-2. Fue el primer chileno en una final de Grand Slam individual desde Luis Ayala en 1960, y el primero en una final sobre cancha dura.

La definición, sin embargo, fue para el checo Petr Korda, que ganó por 6-2, 6-2 y 6-2 y se quedó con el único título grande de su carrera. Para Ríos fue también su única final de Grand Slam, un dato que lo convirtió en un caso único: es el único hombre que ha sido número uno del mundo sin ganar nunca un torneo de esa categoría.

2007: González, Nadal en cuartos y Federer en la final

Nueve años después, Fernando González firmó la mejor semana de su carrera en Melbourne. Como décimo cabeza de serie, eliminó en cuartos de final al español Rafael Nadal, segundo preclasificado, por 6-2, 6-4 y 6-3, y en semifinales arrasó al alemán Tommy Haas por 6-1, 6-3 y 6-1.

En la final esperaba Roger Federer, defensor del título, que ganó por 7-6 (2), 6-4 y 6-4. El suizo se coronó sin ceder un set en todo el torneo, algo que ningún hombre conseguía en un Grand Slam desde Björn Borg en Roland Garros 1980. González fue el primer chileno en una final grande desde Ríos en 1998.

Los números de dos campañas

Marcelo Ríos, 1998: noveno preclasificado, finalista, perdió 6-2, 6-2 y 6-2 ante Petr Korda.

noveno preclasificado, finalista, perdió 6-2, 6-2 y 6-2 ante Petr Korda. Fernando González, 2007: décimo preclasificado, finalista, perdió 7-6 (2), 6-4 y 6-4 ante Roger Federer.

décimo preclasificado, finalista, perdió 7-6 (2), 6-4 y 6-4 ante Roger Federer. Rivales top en el camino de González: Rafael Nadal (2° preclasificado) en cuartos y Tommy Haas (12°) en semifinales.

Nuestra lectura: la distancia con el presente

A nuestro juicio, las dos finales muestran cuánto ha costado volver a competir arriba en Melbourne. El mejor resultado de Alejandro Tabilo, hoy la primera raqueta del país y 31° del ranking, es la segunda ronda de 2020, y en la última edición se despidió en su debut.

La ausencia de Sinner no cambia esa historia, pero sí le da al zurdo un margen extra para llegar como cabeza de serie, como explicamos en nuestro análisis sobre su ubicación en la lista de entrada. El Abierto de Australia 2027 se jugará en enero, 20 años después de la última final chilena en el torneo.