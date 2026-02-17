Tomás Barrios y Matteo Berrettini se enfrentan en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro. El chileno había quedado eliminado en la qualy del torneo, pero se vio beneficiado por ser lucky loser (perdedor afortunado), cupos que están disponibles para los mejores rankeados que pierden en las clasificaciones.

Barrios busca sumar un triunfo que lo acerque al top 100 del ranking mundial, objetivo que tiene hace dos temporadas cuando salió de ese sitial de privilegio. Además, es una buena oportunidad de avanzar en un torneo de gran categoría y así mantenerse firme en el circuito de la ATP.

¿Qué canal transmite el partido Tomás Barrios vs Mateo Berrettini por el ATP de Río de Janeiro 2026?

Tomás Barrios vs Matteo Berrettini no es transmitido por ningún canal de televisión. De todas maneras, está disponible por la aplicación de pago Disney + Premium.

Streaming: Disney + Premium

Para conocer el resultado del compromiso debes mantenerte conectado con Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs Matteo Berrettini por el ATP de Río de Janeiro 2026?

Tomás Barrios y Matteo Berrettini se miden este martes 17 de febrero desde las 16:30 horas por la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

Fecha: Martes 17 de febrero

Horario: 16:30 horas de Chile.

Estadio: Cancha 2 – Jockey Club Brasileiro (Río de Janeiro, Brasil)

Problemas para el duelo de Tomás Barrios vs Matteo Berrettini en el ATP de Río de Janeiro

El duelo de Tomás Barrios y Matteo Berrettini fue suspendido tras el término del primer set por problemas de electricidad en la cancha central del Jockey Club Brasileiro.

¿Qué pasa si Tomás Barrios gana ante Matteo Berrettini en el ATP de Río de Janeiro?

Si Tomás Barrios le gana a Matteo Berrettini no solo dará un tremendo golpe en el circuito ATP contra un jugador que supo ser top ten, sino que también clasificará a los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

En esa eventual ronda enfrentaría al serbio Dusan Lajovic, jugador al que batió recientemente en la Copa Davis.