Los mejores sitios para apuestas del Mundial Sub 20 en Chile son 22Bet, Betano, Megapari, Jugabet, Epicbet, Tonybet y Novibet. Todos ellos ofrecen mercados en vivo, cuotas competitivas, bono de bienvenida y promociones que puedes aprovechar durante el torneo.

En esta guía, nuestros expertos comparan los puntos fuertes de estos operadores y te damos estrategias específicas para apostar en este torneo juvenil.

Apostar en el Mundial Sub 20 desde Chile

El Mundial Sub-20 Chile es uno de los torneos más emocionantes del fútbol, gracias a la mezcla de talento joven, rotación constante en las alineaciones y partidos de ida y vuelta. Por ello, los marcadores son menos predecibles y las cuotas pueden variar rápidamente.

Para quienes disfrutan de las apuestas deportivas, este dinamismo significa oportunidades de encontrar cuotas atractivas en tiempo real. Es clave elegir operadores que ofrezcan herramientas modernas, como:

Cash out parcial , para reducir pérdidas durante el partido.

, para reducir pérdidas durante el partido. Mercados específicos de jugadores , como goleador o tiros al arco.

, como goleador o tiros al arco. Match tracker en vivo, para seguir el desarrollo del juego.

Entre las casas de apuestas para el Mundial Sub 20, 22Bet destaca por su amplio catálogo de mercados para fútbol juvenil y por la facilidad para crear apuestas combinadas con condiciones claras de bono y promociones activas durante el torneo.

Mejores páginas para apostar en el Mundial Sub 20 Chile

Antes de decidir dónde registrarte, vale la pena revisar nuestra guía completa de mejores casas de apuestas en Chile para entender criterios como seguridad, métodos de pago y calidad del soporte.

Aquí nos enfocamos solo en lo que importa para el Mundial Sub-20: variedad de mercados, herramientas útiles y promociones activas para nuevos usuarios.

22bet: Amplísimo menú de mercados de jugadores, cuotas especiales en combinadas. ☆ 5/5

– Cash Out parcial, Bet Builder, estadísticas y seguimiento en vivo.

Bono de bienvenida 22Bet: 100% hasta $122.000 CLP al primer depósito

Ir a 22bet | Código promocional: BETOP Betano: Cuotas con boost, misiones y estadísticas muy completas para fútbol juvenil. ☆ 4.9/5

– Cash Out total y parcial, Bet Builder, centro de datos en vivo.

Bono de bienvenida Betano: Duplica tus primeros dos depósitos hasta 300.000 CLP

Ir a Betano | Código promocional: BETACLV Megapari: Cuotas mejoradas para selección chilena.☆ 4.9/5

– Apuestas rápidas, estadísticas en tiempo real.

Bono de bienvenida Megapari:Duplica tus primeros dos depósitos hasta 300.000 CLP

Ir a Megapari | Jugabet: Interfaz simple para crear combinadas en pocos clics. ☆ 4.8/5

– Marcadores en vivo, especiales y combinadas rápidas.

Bono de bienvenida Jugabet: 275% hasta $1.500.000 CLP

Ir a Jugabet | Código promocional: JBPUESTA Epicbet: Cuotas mejoradas y apuestas en vivo. ☆ 4.7/5

– Cash Out, mercados de tarjetas, córners y totales asiáticos.

Bono de bienvenida Epicbet: 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP

Ir a Epicbet | Código promocional: AALDEP Tonybet: Cuotas atractivas y programa VIP. ☆ 4.7/5

– Cash Out, calendario y match tracker en vivo.

Bono de bienvenida Tonybet: 100% hasta 200.000 CLP en apuestas gratis

Ir a Tonybet | Código promocional: TONYBONUS Novibet: App optimizada para apuestas en fútbol. ☆ 4.6/5

– Cash Out, constructor de apuestas y estadísticas.

Bono de bienvenida Novibet: Duplica tu primer depósito hasta $200.000 CLP

Ir a Novibet | Código promocional: BETMAX

¿Cómo aprovechar las promociones en 22Bet Chile durante el Mundial Sub 20?

Si vas a realizar apuestas Mundial Sub 20, estas son las promociones de 22Bet Chile que vale la pena aprovechar, ya que son válidas para los partidos de fútbol, incluyendo este torneo juvenil.

Promoción ¿Qué ofrece? Condiciones Cómo aprovecharla durante el Mundial Bono de bienvenida 22bet 100% extra sobre tu primer depósito hasta $120.000 CLP. Depósito mínimo de $1.000 CLP; rollover x5; apuestas combinadas con mínimo 3 selecciones y cuotas desde 1.40. Úsalo para crear combinadas con partidos del Sub-20.

¡APOSTAR EN 22BET!

¿Qué ofrece Betano para las apuestas del Sub 20 Chile?

Betano Chile tiene varias características y promociones que lo hacen una opción fuerte para apostar durante el Mundial Sub 20. Aquí lo que ofrece y lo que conviene saber:

Promoción ¿Qué ofrece? Por qué importa para el Mundial Sub-20 Bono de bienvenida Betano 100% extra con el primer depósito hasta $200.000 CLP. Saldo adicional para apostar en los primeros partidos del torneo. Cuotas mejoradas y misiones Aumentos de cuota en partidos destacados y retos con premios en freebets. Útiles para aprovechar las dinámicas de la fase de grupos.

¡APOSTAR EN BETANO!

Apostar en Megapari para el Sub 20 en Chile: ¿Qué ofrece?

Megapari es otro operador popular entre apostadores chilenos que buscan variedad y buenas cuotas para torneos internacionales.

Durante el Mundial Sub 20, destaca por su bono de bienvenida competitivo, un catálogo amplio de mercados y herramientas útiles para apostar en vivo o crear combinadas personalizadas.

Promoción Qué ofrece Por qué importa para el Mundial Sub 20 Bono de bienvenida Megapari Duplica tus primeros dos depósitos hasta 300.000 CLP Permite empezar con saldo extra para cubrir varias apuestas en un torneo corto. Apuesta gratis 15% adicional a tu depósito por hasta 111.796 CLP Utilizarlo para apuestas estratégicas a ganador. Bono de devolución Cashback semanal del 3% de tus pérdidas, hasta por 1.117.954 CLP Reducir riesgos y tener saldo extra para otros pronósticos del Mundial Sub 20.

¡APOSTAR EN MEGAPARI!

Regístrate en las mejores páginas de apuestas Mundial Sub 20

Registrarse en una casa de apuestas confiable es el primer paso para aprovechar los mejores bonos de apuestas, cuotas atractivas y herramientas en vivo durante el torneo.

A continuación, te presentamos una guía paso a paso para crear tu cuenta de manera segura y comenzar a apostar en el Mundial Sub 20 sin contratiempos.

Haz clic en “Registrarse” y responde el formulario breve: email, contraseña, país, y a veces escoger moneda, si está disponible en CLP. Confirma email o teléfono, pues la mayoría envía un enlace de confirmación por correo y/o un código por SMS. Valida ambos para activar la cuenta. Configura seguridad y método de pago y activa la autenticación si la plataforma lo ofrece. Evita usar tarjetas ajenas o datos que no coincidan con tu identidad. Reclama el bono, el cual puedes seleccionar al registrarte o durante el primer depósito según las instrucciones del operador. antes de aceptar. Haz tu primer depósito y comprueba que el tipo de depósito sea válido para la promo. Sube documentos para KYC, como tu documento de identidad y un comprobante de domicilio reciente.

Consejos para tus apuestas Mundial Sub 20 en Chile

Para apostar con criterio en el Mundial Sub 20, hay que analizar cargas físicas, estilo de juego, rendimiento reciente de selecciones juveniles y el impacto de jugadores clave. A continuación, te damos algunas estrategias específicas:

Checa la rotación de planteles y cargas físicas : Los entrenadores suelen alternar jugadores en partidos consecutivos, por lo que las apuestas a under o hándicaps son más seguras cuando se percibe fatiga.

: Los entrenadores suelen alternar jugadores en partidos consecutivos, por lo que las apuestas a under o hándicaps son más seguras cuando se percibe fatiga. Aprovecha los balones parados : Mercados como “ambos equipos anotan” o apuestas basadas en córners suelen ofrecer valor frente a selecciones con presión alta.

: Mercados como “ambos equipos anotan” o apuestas basadas en córners suelen ofrecer valor frente a selecciones con presión alta. Analiza las condiciones climáticas : Cambios de huso horario, altitud o clima extremo suelen bajar el ritmo de los primeros minutos de partido, haciendo que los under en el primer tiempo sean más estables y predecibles.

: Cambios de huso horario, altitud o clima extremo suelen bajar el ritmo de los primeros minutos de partido, haciendo que los under en el primer tiempo sean más estables y predecibles. Revisa el historial real de selecciones juveniles : Revisar torneos continentales y resultados recientes ofrece una perspectiva más confiable que la reputación histórica.

: Revisar torneos continentales y resultados recientes ofrece una perspectiva más confiable que la reputación histórica. Localiza errores individuales y defensas inexpertas : Porteros y defensas jóvenes cometen fallos, por lo que considerar over 2.0 o 2.25 asiático en fase de grupos con defensas poco experimentadas puede ser una estrategia sólida.

: Porteros y defensas jóvenes cometen fallos, por lo que considerar over 2.0 o 2.25 asiático en fase de grupos con defensas poco experimentadas puede ser una estrategia sólida. Explora los mercados en vivo: Observar cómo se desarrolla el partido permite ajustar la estrategia, y si un favorito comienza impreciso, apostar al underdog con Draw No Bet puede ofrecer valor extra.

Mercados de apuestas para el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 ofrece una gran variedad de mercados que pueden aprovechar tanto apostadores novatos como experimentados, pero la clave está en entender las particularidades del fútbol juvenil: rotación de jugadores, defensas inexpertas y partidos impredecibles.

Mercado Cuándo usarlo Estrategia Ganador del torneo Al inicio del torneo Cuotas más altas; permite cubrirse con cash out en semifinales o antes de la final. Goleador / jugador del torneo Durante el torneo, siguiendo titulares Prioriza jugadores que juegan la mayoría de minutos; evita quienes alternan banca. 1X2 Fase de grupos y partidos de pronóstico claro Ideal para apuestas simples; combina bien con DNB para reducir riesgo de empate. Draw No Bet Fase de grupos Protege la apuesta si el partido termina empatado; útil en encuentros parejos. Hándicap asiático Fase de grupos y eliminación Suaviza la varianza típica del Sub-20; cubre escenarios de mínima diferencia. Totales (Over/Under) Eliminatorias o partidos de tensión Under en primer tiempo suele ser más seguro si ambos equipos juegan con cautela. Córners / tarjetas Partidos con tácticas claras Extremos profundos generan más córners; presión alta suele traducirse en más tarjetas. Apuestas en vivo Durante el partido Observa disparidades entre xG y marcador; un favorito 0-1 abajo pero con dominio de llegadas puede ofrecer valor en Over 1.5.

Más detalles sobre el Mundial Sub 20 y la selección chilena

La selección chilena Sub-20 ha intensificado su preparación de cara al Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025, que comenzará el 27 de septiembre.

Bajo la dirección del técnico Nicolás Córdova, el equipo ha llevado a cabo una serie de entrenamientos y partidos amistosos para llegar en óptimas condiciones al torneo.

Además, Nicolás Córdova ya dio a conocer la lista definitiva de 21 jugadores que representarán a Chile en el Mundial Sub 20. Entre los nombres más destacados se encuentran:

Jorge Soto , un mediocampista creativo que ha mostrado gran visión de juego.

, un mediocampista creativo que ha mostrado gran visión de juego. Benjamín Urrea , delantero con capacidad goleadora y movilidad.

, delantero con capacidad goleadora y movilidad. Matías Campos López, defensa central que combina fuerza física con salida limpia desde el fondo.

Mundial Sub 20: Fechas claves para el torneo

El Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con partidos en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

La dinámica del torneo permitirá que los dos primeros de cada grupo, junto con los cuatro mejores terceros, continúen en la competición.

Fase del torneo Fechas Descripción de la fase Fase de grupos 27 de septiembre al 5 de octubre 24 equipos divididos en 6 grupos; los dos primeros y cuatro mejores terceros avanzan a octavos. Octavos de final 7 al 9 de octubre Encuentros a eliminación directa; se enfrentan los clasificados de la fase de grupos. Cuartos de final 11 y 12 de octubre Los 8 equipos restantes disputan partidos de eliminación directa. Semifinales 15 de octubre Los 4 equipos restantes buscan un lugar en la final. Tercer lugar 18 de octubre Se decidirá quién es la tercera mejor selección del mundo. Final 19 de octubre Partido decisivo para coronar al campeón del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Mundial Sub 20: grupos conformados

El Mundial Sub 20 Chile contará con 24 selecciones divididas en 6 grupos de 4 equipos cada uno. Cada grupo disputará su fase de clasificación para determinar los equipos que avanzarán a los octavos de final.

Conocer los grupos es clave para anticipar partidos, analizar posibles cruces y planificar apuestas o seguimiento del torneo.

A: Chile, Japón, Egipto, Nueva Zelanda

Chile, Japón, Egipto, Nueva Zelanda B: Francia, Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Caledonia

Francia, Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Caledonia C: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Italia, Australia, Cuba, Argentina D: Marruecos, España, México, Brasil

Marruecos, España, México, Brasil E: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria

Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria F: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá

¿Cuándo juega la Sub 20 de Chile?

La selección chilena debutará como anfitriona del Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 en el Estadio Nacional de Santiago.

Los jóvenes talentos de La Roja buscarán aprovechar el apoyo de la afición local mientras avanzan en la fase de grupos. A continuación te detallamos los próximos partidos programados para la Selección de Chile:

Chile vs Nueva Zelanda:

Detalles: 27 de septiembre en el Estadio Nacional, Santiago.

Chile vs Japón:

Detalles: 30 de septiembre en el Estadio Nacional, Santiago.

Egipto vs Chile:

Detalles: 3 de octubre en el Estadio Nacional, Santiago.

Sub 20 Chile: dónde ver los partidos del Mundial

Para los aficionados que deseen seguir a La Roja en el Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025, existen varias opciones de transmisión:

Chilevisión (CHV):

Tipo de acceso: TV abierta.

TV abierta. Detalles: Transmitirá los partidos de la selección chilena en señal abierta.

DirecTV Sports (DSports):

Tipo de acceso: TV por cable.

TV por cable. Detalles: Ofrecerá todos los partidos del torneo, incluyendo los de Chile y otros encuentros del Mundial.

DGO (DirecTV Go):

Tipo de acceso: Streaming.

Streaming. Detalles: Plataforma en línea de DirecTV para ver los partidos en vivo desde dispositivos móviles o computadoras.

Final Mundial Sub 20: apuestas y pronósticos

La final del Mundial Sub 20 Chile 2025 se jugará el 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, un escenario emblemático que garantiza un ambiente intenso y lleno de emoción.

Este es el partido donde se decide el campeón, por lo que apostar requiere un enfoque más analítico que en la fase de grupos o eliminatorias previas.

Aunque aún es muy pronto en el torneo, ya se perfilan algunas selecciones favoritas para ser campeón. Entre ellos están Brasil, Italia, Francia, Argentina y Chile. Ante esto, la final concentra el mayor volumen de apuestas y las cuotas se afinan con rapidez. Te recomendamos:

Priorizar mercados DNB o hándicap 0 para el lado fuerte, y Under 3.0 si ambos arriban con defensas sólidas.

o hándicap 0 para el lado fuerte, y Under 3.0 si ambos arriban con defensas sólidas. El mercado de campeón se puede cubrir con la contra en vivo, si el partido empezó parejo; evita doblar exposición en props correlacionados.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial Sub 20 Chile

¿Cuáles son las mejores casas para las apuestas Mundial Sub 20 Chile?

Los mejores sitios para tus apuestas Mundial Sub 20 Chile son 22Bet, Betano, Megapari, Jugabet, Epicbet, Tonybet y Novibet. Por balance entre mercados, cuotas y ofertas de bienvenida, todas ellas son sólidas y confiables.

¿Cuándo juega la sub 20 chilena?

En la fase de grupos va a jugar 3 partidos iniciales; el primero es el 27 de septiembre contra Nueva Zelanda. Luego, el 30 de septiembre contra Japón; y el 3 de octubre contra Egipto.

Mundial Sub 20 Chile, ¿dónde ver?

Hay distintas formas de ver el Mundial Sub 20 en Chile. Puede ser en televisión abierta, mediante Chilevisión; por servicio de cable en DirecTV Sports. O bien, alguna transmisión por streaming, como DirecTV Go.

¿Qué apuestas Mundial Sub 20 son las más populares?

Las apuestas más populares suelen ser las de ganador del partido (1X2), Draw No Bet, hándicaps asiáticos y totales de goles (Over/Under). Además, los mercados de goleador del torneo o por partido y las apuestas en vivo ganan mucha relevancia.