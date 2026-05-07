Entre los métodos de pago más populares que ofrecen los casinos online en Chile se destacan Webpay, Redcompra, tarjetas Visa y Mastercard, MACH, AstroPay, PayPal, transferencias bancarias y criptomonedas. Cada método tiene condiciones diferentes en cuanto a la velocidad de las transacciones, los límites y la disponibilidad, por lo que deberás elegir el correcto según lo que priorices.

¿Cuáles son los métodos de pago aceptados en casinos online en Chile?

Los mejores casinos online en Chile ofrecen una amplia variedad de métodos de pago adaptados al usuario local, que incluyen desde los tradicionales hasta las modernas billeteras digitales y tarjetas prepagas. Uno de los circuitos más utilizados en Chile es depositar a través de Webpay y retirar hacia una cuenta bancaria, pero te contamos todos los métodos disponibles.

Método Depósito Retiro Mejor si… Webpay/Redcompra Sí No Quieres depositar rápido con tu banco chileno, sin tarjeta de crédito Visa/Mastercard Sí Sí Quieres un solo método para entrar y salir MACH Sí Según casino Usas BancoEstado y operas todo desde el celular AstroPay Sí Según casino Buscas privacidad o quieres un tope fijo de gasto PayPal Sí Sí Tienes cuenta PayPal activa y el casino la acepta CuentaRUT Sí Sí No tienes tarjeta de crédito Transferencia bancaria Raro Sí Quieres retirar montos altos Criptomonedas Sí Sí Priorizas velocidad de retiro y montos grandes

Webpay y Redcompra: el método local más popular

Webpay y Redcompra pertenecen a la misma red, Transbank, y en la actualidad son los métodos más elegidos por los usuarios chilenos para depositar en casinos online. También puedes ver los métodos de pago en casas de apuestas en Chile.

Son utilizados por más de 5.000.000 de usuarios que buscan un método local y rápido gracias a su acreditación inmediata, sin comisiones y con un tope alto por transacción de hasta 2.000.000 CLP. Sin embargo, deberás elegir otro método para retirar, ya que este no lo permite.

Velocidad: Instantáneo

4.5 rating Jugabet Mejor para usar con Webpay / Redcompra Ir al sitio

Tarjetas Visa y Mastercard

Casi todos los casinos online en Chile aceptan tarjetas de débito y crédito Mastercard y Visa. Aunque los retiros suelen demorar hasta 3 días hábiles, los usuarios eligen este método ya que también les permite retirar y porque ofrece mayor flexibilidad en los límites, comparado con Webpay.

Por seguridad, algunos bancos chilenos bloquean los pagos hacia casinos online a través de estas tarjetas, especialmente las de crédito. Deberás verificar si tu entidad bancaria lo permite.

Velocidad: Instantáneo / 1-3 días

4 rating 20Bet Recomendado para Visa / Mastercard Ir al sitio

MACH: la billetera digital nativa chilena

MACH es la billetera virtual del BCI. En 2024 tuvo un crecimiento del 40% gracias a la popularidad de sus depósitos instantáneos y a su fácil accesibilidad.

Es una opción práctica para quienes no tienen tarjeta de crédito o prefieren mantener los gastos de juego separados de su cuenta bancaria principal. Antes de utilizarla, verifica si está disponible para retiros, ya que esto varía según el casino.

Velocidad: Instantáneo

4.5 rating Betano Mejor para apostar con MACH Ir al sitio

AstroPay: privacidad y control del presupuesto

Esta es una billetera digital y una tarjeta prepaga que están disponibles en pesos chilenos y además permiten pagar sin compartir los datos bancarios. AstroPay no cobra comisiones para depositar, pero puede haber algún cargo para retiros.

Este método lo utilizan mayormente quienes prefieren controlar su presupuesto con un saldo prepago.

Velocidad: Instantáneo

4.5 rating 1xBet Mejor para usar AstroPay Ir al sitio

PayPal en casinos online Chile

Este no es uno de los métodos más populares, ya que no está tan difundido en Chile. Aunque su principal ventaja es la rapidez en los pagos, si deseas usarlo, deberás primero corroborar su aceptación en la casa de apuestas.

Este método es ideal para aquellos usuarios que ya utilizan esta billetera a nivel internacional, siempre y cuando jueguen en un casino que la acepte.

Velocidad: hasta 5 minutos

4 rating PlayUZU Único operador que ofrece PayPal Ir al sitio

Transferencia bancaria y Cuenta RUT

Esta opción de retiro es la más habitual cuando el mismo método de depósito no está disponible. La más popular es la CuentaRUT de BancoEstado, a la que cualquier chileno puede acceder muy fácilmente para enviar y recibir dinero, sin requisitos complejos.

Las transferencias bancarias demoran de 2 a 7 días hábiles. Aunque generalmente no tienen comisiones, corrobóralo con tu entidad bancaria antes de hacer la transacción.

Velocidad Cuenta RUT: Instantáneo / 1-3 días

Velocidad transferencia: 2 a 7 días hábiles

4 rating TikiTaka Mejor para usar CuentaRUT Ir al sitio

Criptomonedas

Algunos casinos en Chile aceptan criptomonedas como método de depósito y retiro. Las más populares son Bitcoin (BTC),Ethereum (ETH) yLitecoin (LTC), aunque hay muchas otras y la disponibilidad varía según la plataforma. Presta especial atención si vas a activar un bono de bienvenida con un código, como el código promocional Betano o el código promocional 20bet, ya que algunos sitios podrían excluir los pagos hechos con criptomonedas para activar el bono de bienvenida.

La principal ventaja de las criptos es la velocidad con que se acreditan tanto los depósitos como los retiros, ambos en pocos minutos. Además, en estas transacciones no se requiere intermediación de las entidades bancarias, por lo que son más privadas y, a su vez, permiten la inclusión de personas sin acceso a la banca tradicional.

Velocidad: pocos minutos

5 rating Stake Depósitos/ retiros con criptomonedas T&C 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. Ir al sitio

¿Qué método conviene usar para retirar en un casino online?

Si buscas rapidez y el sitio lo acepta, MACH es una buena opción. Si buscas practicidad, deposita con Webpay y retira a tu cuenta bancaria. En la práctica, WebPay y Redcompra solo se aceptan para realizar depósitos y, como ocurre con todos los métodos que no admiten retiro, se hace a través de transferencia bancaria.

Lo importante es que los medios de pago estén a nombre del titular de la cuenta de casino, ya que en casinos legales no se aceptan pagos de terceros.

Además, ten en cuenta que deberás completar la verificación de tu cuenta, ya que en la mayoría de las plataformas, este es un requisito obligatorio para poder hacer retiros.

Si depositaste con… Retira con… WebPay o Redcompra Transferencia bancaria a una cuenta a tu nombre o CuentaRUT Visa o Mastercard La misma tarjeta (1 a 3 días hábiles) MACH MACH si el casino lo habilita; si no, transferencia bancaria AstroPay Billetera AstroPay; desde ahí puedes pasar a tu banco PayPal PayPal CuentaRUT CuentaRUT o transferencia bancaria Criptomonedas La misma cripto que usaste para depositar

Preguntas frecuentes sobre los métodos de pago en casinos online Chile

¿Puedo usar WebPay para retirar dinero de un casino online?

No, Webpay solo permite realizar depósitos y, en ese caso, deberás retirar a través de transferencia bancaria.

¿Qué casino online acepta MACH en Chile?

Algunos de los casinos son Jugabet, Tonybet, Orobet, Coolbet, Playsala y 1xBet; verifica la disponibilidad en el casino que quieras utilizar antes de registrarte.

¿Es seguro usar Redcompra en casinos online?

Sí, Redcompra utiliza la plataforma de Transbank, que es segura en Chile. Asegúrate de operar con un casino confiable que proteja la información financiera de los usuarios.

¿Qué método es más rápido para retirar ganancias en Chile?

MACH, AstroPay y PayPal son los métodos más rápidos, pero dependerá de que el casino lo acepte. Si no, puedes utilizar algunas tarjetas que son más rápidas que las transferencias bancarias.

¿Puedo depositar con PayPal en un casino online chileno?

Sí, pero deberás corroborar en la sección de pagos si el casino acepta este método, no tan difundido.

¿Cuál es el depósito mínimo con WebPay en casinos online?

Aunque depende de cada sitio, los montos mínimos suelen ser bajos, a partir de 5.000 CLP.

El juego está destinado solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte con la Superintendencia de Casinos de Juego para solicitarla.