Lecce, que atraviesa un difícil momento, visitará este domingo el Stadio Renato Dall’Ara de Bologna, con la intención de terminar con una racha de 15 años sin vencer a los Rossoblu en la Serie A.

Sin embargo, el equipo visitante, que ocupa el puesto 18 y tiene uno de los peores registros como visitante, llega a esta jornada 32 con tres derrotas consecutivas.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 32 Bologna Sin Comenzar Stadio Renato Dell'Ara – Bologna Lecce

Previa del partido Bologna vs Lecce

Cuando Lecce derrotó 2-1 a Cremonese en la jornada 28 y salió momentáneamente de la zona de descenso, sus hinchas pudieron ilusionarse con un cambio de rumbo.

Sin embargo, ese triunfo fue solo un espejismo para el equipo de Eusebio Di Francesco, que luego encadenó tres derrotas consecutivas, la última de ellas un 3-0 ante Atalanta.

Pese a ser el equipo con menos goles del torneo (21), Lecce no está completamente condenado, ya que llega a esta jornada igualado en 27 puntos con Cremonese (17°), que enfrentará a Cagliari en un duelo directo por la permanencia.

Dependiendo de ese resultado, Lecce podría salir de la zona de descenso si sus rivales directos empatan o pierden.

Sin embargo, primero deberá cortar una racha de 10 partidos sin ganar ante Bologna, al que no vence en Serie A desde 2011, además de poner fin a tres derrotas consecutivas como visitante.

Pronóstico Bologna vs Lecce / © Imago

Bologna ha dominado este enfrentamiento recientemente, con cuatro victorias consecutivas como local ante Lecce, con un global de 10-2.

No obstante, el desgaste por su participación europea podría jugar en contra.

El equipo de Vincenzo Italiano cayó 3-1 ante Aston Villa en la ida de los cuartos de final de la Europa League, sumando su tercera derrota ante ese rival en los últimos dos años.

Ahora deberá buscar una remontada en Inglaterra, mientras intenta recuperar sensaciones en la liga.

Bologna viene de perder ante Hellas Verona en su último partido en casa ante un equipo que lucha por no descender, además de haber caído ante Lazio antes del receso internacional.

De hecho, ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos como local, acumulando ocho derrotas en casa esta temporada.

Con solo 17 de sus 45 puntos obtenidos como local, Bologna ha mostrado irregularidad en su estadio, lo que podría ser aprovechado por Lecce.

Rendimiento de Bologna en Serie A:

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Rendimiento de Bologna en todas las competiciones:

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Rendimiento de Lecce en Serie A:

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Noticias de los equipos

Lewis Ferguson está suspendido tras su expulsión ante Cremonese, mientras que Thijs Dallinga, Charalampos Lykogiannis, Benjamin Domínguez y Lukasz Skorupski están fuera por lesión.

Jonathan Rowe ha marcado en dos de sus últimos tres partidos de Serie A y también anotó el gol del descuento ante Aston Villa, lo que podría asegurarle un nuevo lugar en el equipo titular.

Riccardo Orsolini, que no fue titular en los últimos encuentros, podría volver al once inicial.

En Lecce, Antonio Gallo y Francesco Camarda serán evaluados por molestias físicas, mientras que Kialonda Gaspar, Riccardo Sottil y Medon Berisha están descartados.

El equipo tiene problemas ofensivos: Walid Cheddira ha marcado solo un gol en toda la temporada, mientras que Lameck Banda y Lassana Coulibaly suman tres cada uno.

Además, Banda no ha participado en goles en sus últimos cinco partidos, mientras que Coulibaly solo ha tenido una intervención en el mismo periodo, lo que evidencia la falta de eficacia ofensiva del equipo.

Pronóstico Bologna vs Lecce / © Imago

Posibles formaciones Bologna vs Lecce

Probable XI de Bologna vs Lecce:

Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Frueler, Moro; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro

Probable XI de Lecce vs Bologna:

Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira

Pronóstico Bologna vs Lecce de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Bologna 1-1 Lecce

A pesar del dominio histórico de Bologna en este enfrentamiento, la necesidad de puntos de Lecce y el bajo rendimiento reciente del local en casa podrían equilibrar el partido.

Por ello, el equipo visitante podría rescatar un empate que le permita mantener vivas sus opciones de permanencia.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.