Chile buscará este viernes 3 de octubre, desde las 20:00 horas, sellar su paso a la siguiente fase del Mundial Sub 20 cuando se mida ante Egipto en la última fecha del Grupo A.

La Roja de Nicolás Córdova llega con la obligación de ganar tras la dura caída 2-0 frente a Japón, mientras que los Faraones llegan sin puntos luego de perder sus dos partidos iniciales. El encuentro será decisivo para el futuro del combinado nacional.

🔮 Los mejores pronósticos del Egipto vs Chile

22Bet tiene las mejores cuotas para este encuentro clave del Mundial Sub 20 entre chilenos y egipcios.

Chile gana a Egipto: 1.99

El partido termina en empate: 3.5

Egipto le gana a Chile: 3.76

Gana Chile y ambos equipos marcan: 1.17

Gana Egipto y ambos convierten goles: 7.5

🆚 ¿Cómo llegan Egipto y Chile?

La Selección Chilena inició con un triunfo ante Nueva Zelanda (2-0), pero complicó su clasificación tras la derrota con Japón (0-2). Ahora, La Roja debe sumar de a tres para asegurar su presencia en los octavos de final.

Egipto, en tanto, perdió en sus dos presentaciones: primero ante Japón (0-2) y luego frente a Nueva Zelanda (1-2), lo que lo deja al borde de la eliminación.

📊 Últimos 5 partidos de Chile Sub 20

Chile 0-2 Japón, Mundial Sub 20

Chile 2-0 Nueva Zelanda, Mundial Sub 20

Chile 1-1 Nigeria, amistoso

Chile 2-1 Corea del Sur, amistoso

Arabia Saudita 1-1 Chile, amistoso

📊 Últimos 5 partidos de Egipto Sub 20

Egipto 1-2 Nueva Zelanda, Mundial Sub 20

Japón 2-0 Egipto, Mundial Sub 20

Egipto 2-1 Bahrein, amistoso

Egipto 0-2 Irak, amistoso

Egipto 0-2 Omán, amistoso

🔢 Formaciones de Egipto y Chile

🇨🇱 Chile: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Matías Pérez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán, Vicente Álvarez, Juan Francisco Rossel y Francisco Marchant.

🇪🇬 Egipto: Ahmed Wahp; Abdullah Boustenji, Ahmed Abdin, Moataz Mohamed, Mohab Samy; Mohamed Abdalla; Tebo Gabriel, Ahmed Kabaka, Moamen Sherif; Selim Telib; Ahmed Naiel.

📺 ¿Quién transmite EN VIVO Egipto vs Chile por el Mundial Sub 20?

El duelo de la Roja se podrá seguir tanto en TV abierta como en plataformas de streaming.

TV Abierta: Chilevisión

Streaming web: Chilevision.cl y MICHV

TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)

Streaming: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)

Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO) y Disney+ (México y Centroamérica)