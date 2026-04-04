Atalanta visitará este lunes a Lecce en el Stadio Via del Mare, desde las 09:00 horas de Chile, en un partido clave de la Serie A.

Mientras el equipo de Bérgamo busca volver a competiciones europeas, los locales luchan por mantenerse en la máxima categoría.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 31 Lecce Sin Comenzar Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare – Lecce Atalanta

Previa del partido Lecce vs Atalanta

Desde el inicio de 2026, Atalanta solo ha perdido un partido de liga, ganando ocho encuentros y sumando un total de 28 puntos, con solo Inter de Milán y Como superando ese registro en el año calendario.

Por lo tanto, hay mucho en juego de aquí a mayo, ya que La Dea se ubica séptima en la Serie A y a solo cuatro puntos de Roma, que actualmente ocupa el último cupo a competiciones europeas.

Siete puntos separan al equipo de Raffaele Palladino de los puestos de Champions League, por lo que necesitarían un cierre casi perfecto para volver a la máxima competición continental.

Su camino europeo esta temporada terminó de forma dura, con una derrota global por 10-2 ante Bayern Múnich el mes pasado, pero Atalanta reaccionó rápidamente con un triunfo 1-0 sobre Hellas Verona en liga.

El gol de Davide Zappacosta selló la victoria en su último partido antes del parón internacional, donde además el capitán Marten de Roon se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del club.

Tras dos semanas sin actividad, el equipo de Palladino vuelve a la competencia visitando a Lecce, donde ha sumado solo 18 puntos como visitante, en contraste con los 32 logrados en casa.

Sin embargo, el historial reciente juega a su favor: Atalanta ha ganado sus dos últimas visitas al Stadio Via del Mare, anotando seis goles sin recibir ninguno.

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En total, Lecce ha perdido cuatro de los últimos cinco enfrentamientos de liga entre ambos equipos, incluyendo una derrota 4-1 como visitante en septiembre, donde Charles De Ketelaere anotó un doblete.

Esta vez, los Giallorossi necesitan revertir esa tendencia mientras luchan por evitar el descenso.

Lecce llegó al parón internacional en el puesto 18, igualado en puntos con Cremonese y a solo dos de una Fiorentina que ha repuntado.

Tras ganar un duelo clave ante Cremonese, lograron salir momentáneamente de la zona roja, pero luego cayeron ante Napoli y Roma, sumando una sexta derrota en sus últimos siete partidos como visitante.

El equipo de Eusebio Di Francesco atraviesa un calendario complicado, pero necesita sumar puntos ante rivales de mayor nivel, idealmente comenzando este lunes.

Ante equipos del top 10, Lecce solo ha sumado cuatro puntos en 16 partidos, anotando apenas seis goles, lo que anticipa un panorama complejo ante Atalanta.

Además, otro partido sin marcar ante Roma dejó al equipo como uno de los menos goleadores de la Serie A, junto a Parma, sin ningún jugador que supere los tres goles en la temporada.

Rendimiento en Serie A de Lecce:

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Rendimiento en Serie A de Atalanta:

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Rendimiento de Atalanta en todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

El defensor de Atalanta, Sead Kolasinac, salió lesionado en el partido de Bosnia ante Gales por las Eliminatorias, pero posteriormente fue titular en la derrota ante Italia en el repechaje.

Por su parte, Gianluca Scamacca —autor de ocho goles y tres remates al poste en la Serie A esta temporada— sigue fuera por lesión, al igual que el defensor sueco Isak Hien.

Ante la ausencia de Scamacca, el delantero Nikola Krstovic, uno de los máximos goleadores del equipo, será titular. El montenegrino fue el principal anotador de Lecce la temporada pasada.

Los locales no han logrado reemplazar su salida: Nikola Stulic apenas ha marcado tres goles, todos como local.

Lecce no contará con Medon Berisha, Francesco Camarda ni Kialonda Gaspar, mientras que Lassana Coulibaly sigue con molestias musculares y Riccardo Sottil presenta problemas en la espalda.

En defensa, Tiago Gabriel está disponible y ha sido uno de los jugadores con más duelos ganados en la Serie A esta temporada, despertando interés de clubes importantes en Europa.

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Posibles formaciones Lecce vs Atalanta

Probable XI de Lecce vs Atalanta:

Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

Probable XI de Atalanta vs Lecce:

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

Pronóstico Lecce vs Atalanta de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Lecce 0-2 Atalanta

Mientras Atalanta cuenta con varias opciones ofensivas, Lecce muestra serias limitaciones en ataque.

Aunque el equipo de Bérgamo no siempre rinde bien como visitante, debería aprovechar la presión y fragilidad del local para quedarse con el triunfo.

Para un análisis más detallado de probabilidades y resultados, se puede consultar información adicional del partido.