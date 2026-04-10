Leicester City, cada vez más cerca de un impensado descenso, recibirá a Swansea City en el King Power Stadium este sábado por la Championship.

Los Foxes no lograron el resultado esperado ante Sheffield Wednesday en el lunes de Pascua, mientras que Swansea sumó un punto ante Middlesbrough.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 42 Leicester Sin Comenzar King Power Stadium – Leicester Swansea

Previa del partido Leicester City vs Swansea City

El ex campeón de la Premier League, Leicester City, enfrenta seriamente la posibilidad de descender por segunda vez consecutiva, esta vez a la League One, tras empatar de forma decepcionante ante el colista Sheffield Wednesday en el lunes de Pascua.

Los Foxes se convirtieron en apenas el sexto equipo de 21 en dejar puntos en Hillsborough esta temporada, necesitando un gol agónico de Jordan Ayew para evitar la primera victoria como local del Sheffield Wednesday.

La temporada de Leicester no ha sido mucho mejor, enfrentando una dura lucha por la permanencia, con el equipo de Gary Rowett ubicado en el puesto 22, a solo un punto de la salvación.

Con solo una victoria en sus últimos 16 partidos en todas las competiciones, Leicester ha tenido un 2026 muy negativo, logrando apenas dos triunfos en la Championship en lo que va del año.

Como dato positivo, ambas victorias de 2026 fueron en el King Power Stadium, donde además lograron un empate ante Preston North End en su último partido como local.

Pronóstico Leicester vs Swansea / © Imago

Swansea, por su parte, forma parte de un grupo de equipos de mitad de tabla que ya no tienen objetivos concretos en esta temporada, con un cierre sin grandes aspiraciones.

A pesar de ello, Zan Vipotnik ha sido una de las grandes figuras del torneo, liderando la tabla de goleadores con 20 tantos en 39 partidos.

El delantero esloveno anotó un doblete en el empate 2-2 ante Middlesbrough, resultado que complicó las aspiraciones de ascenso de su rival.

Desde sus dos victorias consecutivas a inicios de marzo, Swansea acumula cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas), lo que lo dejó en el puesto 15 de la tabla.

Leicester y Swansea, antiguos rivales en la Premier League durante la década de 2010, se han enfrentado tres veces en la Championship desde octubre de 2023, con tres triunfos del Leicester por 3-1.

Rendimiento de Leicester City en Championship:

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Rendimiento de Swansea City en Championship:

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Noticias de los equipos

Jordan James es duda en Leicester tras perderse los partidos de Pascua por una lesión en el talón.

El equipo local sigue sin contar con el lateral izquierdo Victor Kristiansen, quien sufre una lesión en la rodilla desde febrero.

Harry Souttar, que no juega desde 2024, continúa en proceso de recuperación de una lesión de larga duración.

En Swansea, Zeidane Inoussa está fuera por una lesión en la espalda.

Pronóstico Leicester vs Swansea / © Imago

Posibles formaciones Leicester City vs Swansea City

Probable XI de Leicester City vs Swansea City:

Stolarczyk; Pereira, Okoli, Lascelles, Thomas; Skipp, Winks, Fatawu, Mukasa, Mavididi; Ayew

Probable XI de Swansea City vs Leicester City:

Vigouroux; Parker, Cabango, Burgess, Tymon; Cullen, Franco, Fulton, Widell, Eom; Vipotnik

Pronóstico Leicester City vs Swansea City de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Leicester City 2-1 Swansea City

Tras una decepcionante actuación en Hillsborough, Leicester está obligado a reaccionar este fin de semana.

Swansea, sin mayores objetivos en la temporada, aparece como un rival accesible en este contexto.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.