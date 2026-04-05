Middlesbrough visitará este lunes a Swansea City en el Swansea.com Stadium, desde las 12:30 horas de Chile, con la misión de reencauzar su irregular campaña en la Championship.

Los Swans, ubicados en el puesto 16, sumaron su punto número 53 tras empatar 3-3 con Sheffield United, mientras que Middlesbrough cayó al tercer lugar tras perder 2-1 ante Millwall, manteniéndose con 71 unidades.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 41 Swansea Sin Comenzar Swansea.com Stadium – Swansea Middlesbrough

Previa del partido Swansea City vs Middlesbrough

Swansea logró remontar en tres ocasiones ante Sheffield United (1-0, 2-1 y 3-2), cortando una racha de dos derrotas consecutivas en la liga.

Aunque el empate significó que marcaran más goles que en sus cuatro partidos anteriores combinados (dos), también han recibido ocho tantos en sus últimos tres encuentros.

El entrenador Vitor Matos no estaba al mando cuando su equipo cayó 1-0 ante Middlesbrough en el partido de ida en agosto de 2025, pero una victoria este lunes sería apenas la segunda en 10 enfrentamientos recientes ante este rival.

Swansea solo ha mantenido su arco en cero en uno de sus últimos seis partidos, periodo en el que perdió cuatro y ganó dos.

Si bien sufrió una derrota 3-0 ante Coventry City el 21 de marzo, esa ha sido su única caída en sus últimos 11 partidos como local en la Championship, donde ha conseguido ocho victorias.

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La derrota de Middlesbrough ante Millwall permitió que su rival lo superara en la tabla, aunque el equipo considerará que merecía los tres puntos, ya que anotó primero, generó cerca de 3.5 xG y limitó a su rival a solo 0.86 xG.

Boro parece relativamente cómodo en zona de playoffs, con ocho puntos de ventaja sobre Southampton, séptimo en la tabla, pero ha sumado solo cinco puntos en sus últimos cinco partidos, el registro conjunto más bajo número 17 de la categoría.

El equipo visitante no gana hace cuatro partidos (dos derrotas y dos empates), en los que apenas ha marcado dos goles.

El conjunto dirigido por Kim Hellberg ha recibido cuatro goles en esos cuatro encuentros, y solo ha mantenido su arco en cero en tres de sus últimos 10 partidos de liga, igualando la cantidad de porterías imbatidas que logró en sus cinco partidos anteriores.

Middlesbrough es el tercer mejor equipo como visitante en la Championship (35 puntos) y ha ganado cinco de sus últimos siete partidos fuera de casa, perdiendo solo uno en ese periodo.

Rendimiento en Championship de Swansea City:

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Rendimiento en Championship de Middlesbrough:

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Noticias de los equipos

El extremo de Swansea, Zeidane Inoussa, estará fuera hasta finales de abril, por lo que Ronald y Melker Widell deberían acompañar al delantero Zan Vipotnik en ataque.

Los mediocampistas Goncalo Franco y Marko Stamenic han sido titulares en 34 y 25 partidos respectivamente en la Championship, y no hay razones para pensar que no estarán desde el inicio en este encuentro.

En Middlesbrough, el defensor central Alfie Jones es duda por un problema en el tobillo, y en caso de no llegar, Hellberg podría recurrir a Adilson Malanda, Luke Ayling o Dael Fry.

Alan Browne y Aidan Morris fueron titulares ante Millwall y, pese a la derrota, tuvieron un buen rendimiento durante largos pasajes del partido, por lo que podrían repetir en el once.

El delantero David Strelec no ha marcado en sus últimos cuatro partidos de Championship, y si no logra influir en el partido ante Swansea, podría ser reemplazado tras el descanso por jugadores como Mamadou Kaly Sene.

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Posibles formaciones Swansea City vs Middlesbrough

Probable XI de Swansea City vs Middlesbrough:

Vigouroux; Ward, Cabango, Burgess, Tymon; Franco, Stamenic; Ronald, Yalcouye, Widell; Vipotnik

Probable XI de Middlesbrough vs Swansea City:

Brynn; Ayling, Malanda, Fry; Brittain, Browne, Morris, Bangura; McGree, Conway; Strelec

Pronóstico Swansea City vs Middlesbrough de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Swansea City 2-1 Middlesbrough

Middlesbrough generó suficientes ocasiones para vencer a Millwall en su último partido, pero su falta de eficacia ofensiva no puede pasarse por alto.

Además, enfrentará a un equipo que suele hacerse fuerte como local, por lo que no sería sorpresa que Swansea logre quedarse con los tres puntos.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.