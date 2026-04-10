Dos de las defensas más débiles de la Serie A se enfrentarán este fin de semana en el Stadio Olimpico Grande Torino, cuando Torino reciba al penúltimo Hellas Verona en la jornada 32.

Verona está a nueve puntos de la salvación con siete partidos por disputar, por lo que necesita sumar en un estadio donde no gana hace 12 años para mantener alguna esperanza.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 32 Torino Sin Comenzar Stadio Olimpico Grande Torino – Turin Verona

Previa del partido Torino vs Hellas Verona

Che Adams fue el héroe del Torino en su último partido ante Pisa, permitiendo al equipo cortar una racha de cinco encuentros sin ganar como visitante desde enero, periodo en el que había sufrido cuatro derrotas.

El gol también puso fin a una sequía de dos meses sin anotar para el ex delantero del Southampton, quien ahora busca consolidarse como pieza clave en el equipo de Roberto D’Aversa, que apunta a conseguir victorias consecutivas en Serie A por primera vez desde diciembre, cuando derrotó a Cremonese y Sassuolo.

El conjunto de Turín llega con confianza tras sumar triunfos consecutivos como local ante Lazio (2-0) y Parma (4-1), acumulando tres victorias en sus últimos cuatro partidos en casa, con la única derrota ante Bologna.

Este rendimiento refuerza el optimismo del equipo local, especialmente considerando que Verona no ha logrado vencerlos en los últimos 14 años.

Esa ventaja histórica favorece al Torino en su intento de prolongar la mala racha de Verona en Turín.

Pronóstico Torino vs Hellas Verona / © Imago

Por su parte, Hellas Verona necesita revertir rápidamente su situación para intentar evitar el descenso en lo que parece una misión muy compleja.

Tras una valiosa victoria 2-1 ante Bologna, que pelea por puestos europeos, se esperaba una reacción, pero el equipo dirigido interinamente por Paolo Sammarco ha encadenado tres derrotas consecutivas.

Más preocupante aún es que no ha logrado marcar en esas caídas ante Genoa (2-0), Atalanta (1-0) y Fiorentina (1-0), mientras sigue mostrando debilidades defensivas.

Solo Pisa ha recibido más goles que Verona, que suma 53 tantos en contra, igualando la cifra de su rival de este partido; sin embargo, Verona tiene menor capacidad ofensiva, con 13 goles menos que Torino antes de este encuentro.

Cortar su racha de 303 minutos sin recibir goles será clave para aspirar a la permanencia, ya que solo marcando podrá reducir la diferencia de nueve puntos con Cremonese (17°), con 21 unidades aún en juego.

Rendimiento de Torino en Serie A:

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Rendimiento de Hellas Verona en Serie A:

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Noticias de los equipos

Torino superó sin problemas su victoria ante Pisa, pero sigue sin contar con Duvan Zapata (muslo) y Zanos Savva (rodilla), mientras que la situación de Zakaria Aboukhlal será evaluada por una molestia muscular.

Aunque Giovanni Simeone no anotó ante Pisa, se espera que sea titular junto a Adams, buscando ampliar su registro de tres goles en cinco partidos desde inicios de marzo.

En Verona, Tomas Suslov no estará disponible tras ser expulsado en la jornada 31 ante Fiorentina.

También están descartados por lesión Suat Serdar, por un problema grave en la rodilla, mientras que Armel Bella-Kotchap y Sandi Lovric son duda.

Gift Orban es el máximo goleador del equipo con siete tantos, cinco más que sus compañeros Rafik Belghali, Martin Frese y el propio Serdar, aunque no marca desde enero, acumulando siete partidos sin anotar.

Pronóstico Torino vs Hellas Verona / © Imago

Posibles formaciones Torino vs Hellas Verona

Probable XI de Torino vs Hellas Verona:

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams

Probable XI de Hellas Verona vs Torino:

Montipo; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpro, Gagliardini, Harroui, Belghali; Bowie, Orban

Pronóstico Torino vs Hellas Verona de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Torino 2-1 Hellas Verona

Torino y Verona han mostrado fragilidades defensivas, lo que podría permitir al equipo visitante cortar su racha sin anotar.

Sin embargo, el conjunto local tiene mayor poder ofensivo y debería aprovecharlo para provocar una nueva derrota de Verona.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.