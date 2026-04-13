Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Vasco da Gama Sin Comenzar Audax Italiano

El Estadio Sao Januario será el escenario de lo que promete ser el partido más importante de Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026 hasta ahora, cuando el equipo de Río de Janeiro busque su primera victoria en la fase de grupos tras debutar con un discreto empate sin goles en Argentina ante Barracas Central, encuentro en el que utilizó una formación completamente alternativa.

El conjunto brasileño regresa ahora a casa para enfrentar al chileno Audax Italiano en la segunda fecha del Grupo G, sabiendo que solo una victoria le permitirá tomar impulso y empezar a moldear una campaña acorde a sus ambiciones continentales, especialmente con la expectativa de sumar los tres puntos ante su público.

Audax Italiano, en tanto, llega a Río de Janeiro tras perder su primer partido del grupo por 2-0 como local ante Olimpia, quedando último sin unidades, y continúa mostrando irregularidad en una temporada marcada por debilidades defensivas y derrotas reiteradas que han generado preocupación en el plantel.

Para el Vasco de Renato Gaucho, este encuentro también llega en un momento clave tras una baja en su rendimiento en el Brasileirao, donde acumulaba tres partidos sin ganar antes de empatar con Remo, por lo que el duelo del martes aparece como una oportunidad para reaccionar, pero también como un riesgo si no lo afrontan con la intensidad necesaria.

Previa del partido Vasco da Gama vs Audax Italiano

El Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 está compuesto por Vasco, Olimpia, Audax Italiano y Barracas Central, con una primera fecha que ya comenzó a marcar diferencias: Olimpia lidera con tres puntos tras ganar en Chile, mientras Vasco y Barracas tienen uno, y Audax es colista.

En este contexto, el partido en Sao Januario representa una gran oportunidad para Vasco de recortar distancia con el líder y sacar ventaja ante un rival que ya mostró debilidades claras.

La campaña 2026 de Vasco bajo el mando de Gaucho ha estado marcada por la irregularidad, aunque el técnico logró inicialmente una racha positiva con 11 puntos de 12 posibles, incluyendo triunfos ante Palmeiras, Fluminense y Gremio, lo que devolvió la confianza al equipo.

Sin embargo, el rendimiento cayó en las últimas semanas: un empate 1-1 ante Coritiba —con gol recibido en el final— dio inicio a una racha de tres partidos sin ganar, que incluyó una derrota ante Botafogo, un empate sin goles ante Barracas Central y otro 1-1 ante Remo, dejando al equipo en el puesto 12 con 13 puntos.

La decisión de guardar titulares en el debut de Sudamericana, enviando un equipo alternativo a Argentina bajo la conducción del asistente Marcelo Salles, fue pragmática pero arriesgada, ya que el equipo careció de cohesión pese al empate.

Para este duelo ante Audax, se espera que el técnico utilice una formación casi titular, bajo presión de conseguir el triunfo.

El plantel cuenta con nombres importantes como Thiago Mendes en el mediocampo, Andres Gomez en ataque, además de Rojas y David aportando creatividad y velocidad, y una defensa liderada por el arquero Leo Jardim junto a Saldivia y Robert Renan.

Pronóstico Vasco vs Audax Italiano / © Iconsport

Audax Italiano llega con un presente complejo, tras una serie de resultados negativos en el torneo chileno, con derrotas ante O’Higgins y Universidad de Chile, además de un empate 3-3 ante Universidad Católica tras ir perdiendo 3-1.

A esto se suma la caída 2-0 ante Olimpia en su debut en Sudamericana, lo que aumentó la presión sobre el equipo.

Dirigidos por Gustavo Lema, el equipo se apoya en la creatividad de Franco Troyansky y la energía de Giovani Chiaverano en ataque, pero sus problemas defensivos siguen siendo evidentes.

El arquero Tomas Ahumada tuvo varias intervenciones ante Olimpia, mientras que la defensa volvió a mostrar fragilidad en el juego aéreo y poca solidez estructural.

Si bien Audax suele rendir mejor en La Florida, la visita a Brasil representa un desafío mucho mayor por el estadio, la presión del público y la intensidad del ambiente, factores que pueden afectar a un equipo que ha mostrado debilidad como visitante.

Para Vasco, este partido no solo representa la opción de sumar tres puntos, sino también un impulso anímico clave para recuperar el nivel.

Con un calendario exigente por delante, que incluye partidos ante Olimpia y viajes a Chile y Paraguay, el equipo brasileño necesita aprovechar su localía para mantener opciones reales de avanzar.

Rendimiento reciente (todas las competiciones)

Vasco da Gama:

🟰🟰❌🟰✅✅

Audax Italiano:

❌❌❌❌✅✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Vasco vs Audax Italiano / © Iconsport

Renato Gaucho volverá al banco tras delegar el primer partido a su asistente, y se espera que Vasco presente un equipo cercano a su once ideal.

Leo Jardim sería titular en el arco, con una defensa compuesta por Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan y Cuiabano.

El mediocampo incluiría a Thiago Mendes, Tche Tche y Cauan Barros o Hugo Moura, con Tche Tche como pieza clave en la conexión ofensiva.

En ataque, Rojas y David pelean por las bandas, con Andres Gomez como referente ofensivo.

Brenner está disponible tras lesión, aunque comenzaría en el banco.

No hay bajas importantes, pero preocupa el estado físico de algunos jugadores tras el partido ante Remo, especialmente Cuiabano.

En Audax Italiano, Gustavo Lema mantendría la base del equipo que enfrentó a Universidad Católica.

Tomas Ahumada seguirá en el arco, con una línea de tres defensores formada por Daniel Pina, Marcelo Ortiz y Enzo Ferrario, pese a sus problemas defensivos.

El sistema 3-4-1-2 se completa con Rebolledo y Matus por las bandas.

Posibles formaciones Vasco da Gama vs Audax Italiano

Probable XI de Vasco vs Audax Italiano:

Jardim; Henrique, Saldivia, Renan, Cuiabano; Mendes, Barros, Tche; Rojas, David, Gomez

Probable XI de Audax Italiano vs Vasco:

T. Ahumada; M. Ortiz, C. Muñoz, O. Rojas; R. Rebolledo, M. Collao, F. Mateos, E. Matus; N. Aedo; F. Troyansky, G. Chiaverano

Pronóstico Vasco vs Audax Italiano de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Vasco da Gama 2-0 Audax Italiano

La diferencia de calidad entre ambos equipos es considerable, y el factor de jugar en casa debería reforzar la superioridad de Vasco ante un Audax que ha sufrido ante rivales de mayor nivel.

A pesar de su irregularidad en liga, el equipo brasileño tiene un plantel superior, y si mantiene la intensidad, debería conseguir una victoria sin mayores complicaciones.