U Católica está en gran alerta la tarde de este lunes, ya que un incendio forestal afecta terrenos que pertenecen al club: en este momento hay grandes esfuerzo de fuerzas especiales para combatirlo.

El siniestro se produjo en el Parque Cordillera, cerro que es contiguo a las instalaciones del Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo, por lo que la preocupación es máxima a esta hora, sobre todo en una jornada de calor que supera los 30 grados.

U Católica llama a la calma por el incendio en San Carlos de Apoquindo

A través de un comunicado, el Club Deportivo Universidad Católica dio a conocer que ya se trabaja en apaciguar el foco de incendio en los terrenos del club. No obstante, llama a la calma al indicar que no hay personas en esos senderos en medio del combate del siniestro.

“Informamos a la comunidad que se ha registrado un foco de incendio en terrenos del Club, específicamente en el sector suroriente del acceso a Parque Cordillera.

Actualmente, en el lugar se encuentran trabajando Bomberos, Carabineros, CONAF y personal del municipio, quienes están adoptando todas las medidas necesarias para controlar la emergencia.

De acuerdo con la información entregada por Parque Cordillera, no hay personas en los senderos del parque en este momento.

Seguiremos informando oportunamente ante cualquier novedad”, señala el escrito.

También ha habido actualizaciones similares desde la Municipalidad de Las Condes y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

El incendio en San Carlos de Apoquindo se visualiza desde varias partes de Santiago

Se trata de un incendio importante el de San Carlos de Apoquindo. Tanto es así que se ve el humo desde varios puntos de Santiago. En las cercanías se respira un aire poco saludable para las personas.

ATENCIÓN (15:30) a restricción de pistas en San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores, debido procedimiento de bomberos por incendio forestal en ladera de cerro. Humo es visible desde diferentes puntos del sector oriente. Precaución #LasCondes pic.twitter.com/cSiU6mBIgJ — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) December 29, 2025

Hay varias postales del estadio Claro Arena con humo en el fondo: si hablamos estrictamente de bienes materiales, este recinto es la gran preocupación de muchos hinchas en estos momentos, ya que se trata de una inversión de varias decenas de millones de dólares que fue inaugurada recientemente en agosto de 2025 y que le dio un salto de calidad a la institución y al fútbol chileno.

De todas maneras, hay muchas más ramas que tienen sus complejos allí y que nos preocupa de gran forma que no se vean afectadas: entre otros recintos también está el Complejo de Tenis Mario Caracci Onnetto, en el que se lleva a cabo el ATP 250 de Santiago.