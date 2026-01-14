Real Madrid visitará al Albacete en el estadio Carlos Belmonte por los octavos de final de la Copa del Rey, en un duelo a partido único que marca el estreno oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo blanco.

​El contexto no podría ser más dramático. Apenas 48 horas después de la destitución de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa ante Barcelona, el Real Madrid afronta su primera cita oficial bajo el mando del exjugador salmantino que hasta la semana pasada dirigía al Real Madrid Castilla. Los merengues llegan en crisis institucional profunda, con un vestuario fracturado y serias dudas sobre el proyecto deportivo. ​

La enfermería sigue siendo el principal quebradero de cabeza. Kylian Mbappé, máximo goleador del equipo con 29 tantos esta temporada, continúa con problemas tras un esguince de rodilla izquierda que arrastra desde finales de diciembre. Tampoco estarán disponibles Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ni Eder Militao, limitando severamente las opciones de Arbeloa para su debut.

​Albacete, decimoséptimo en Segunda División con 23 puntos, llega motivado tras eliminar al Celta de Vigo en la tanda de penales en dieciseisavos de final. Previamente eliminó a domicilio al Leganés y al UD San Fernando, demostrando que cuenta con recursos para competir contra rivales superiores.

La gran atracción del partido será el reencuentro de Jesús Vallejo con el Real Madrid. El central, que finalizó su contrato en el Bernabéu tras años en la jaula de oro merengue, ahora defiende los colores manchegos y conoce perfectamente las debilidades de su exequipo. Junto a él, Carlos Neva aporta experiencia en el eje defensivo.

​No hay precedentes en Copa del Rey entre ambos equipos. El último enfrentamiento oficial data de hace más de 20 años, lo que añade un ingrediente adicional de incertidumbre. Para Albacete, tener al Real Madrid en su estadio es una fiesta que la ciudad lleva esperando dos décadas.

🦇 Posible formación del Albacete

Alberto González apostará por un 4-5-1:

Raúl Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Jesús Vallejo, Carlos Neva, Jonathan Gomez; Dani Escriche, Javi Villar, Capi, Víctor Valverde; Jefté Betancor

👑 Posible formación del Real Madrid

Arbeloa debutará con un 4-3-3 similar al que empleaba en el Castilla:

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba, Fran García; Arda Güler, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos; Franco Mastantuono, Gonzalo García, Vinícius

