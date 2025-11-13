Aníbal Mosa dio a conocer una noticia favorable para su presidencia en Blanco y Negro, luego de un año tormentoso en el que ha tenido problemas a nivel institucional y deportivo, debido al mal desempeño de Colo Colo en la cancha.

Mosa tenía una pequeña incertidumbre sobre su continuidad, a raíz de la impugnación de los estados financieros de la concesionaria en las últimas juntas de accionistas, pero este jueves se dio a conocer buenas nuevas para el timonel del Cacique.

➡️ Aníbal Mosa aseguró su continuidad como timonel de Colo Colo

Aníbal Mosa dio a conocer que la Comisión para el Mercado Financiero dio luz verde a los estados financieros de Blanco y Negro, luego de una investigación producida justamente por la impugnación de los balances del último año del Cacique.

A través de una declaración pública, Mosa señaló: “Con el oficio que nos llegó hoy día a la CMF nos dice exactamente de que los contratos de DG medios, por los cuales hemos estado en los últimos seis meses con este tema, están bien aplicados y que da por cerrado el tema de los estados financieros. Así que eso nos tiene muy contentos”.

“Las cosas que siempre hemos estado tranquilos, que lo que hacemos acá en Colo Colo lo hacemos de forma legal, lo hacemos de forma correcta, y y con esto, tanto los accionistas minoritarios como la hinchada puede estar tranquila, que este es un caso que ya, por lo menos, para la CMF lo ha dado por superado”, añadió.

Aníbal Mosa también mandó un mensaje al directorio de Blanco y Negro: “El llamado es que nos concentremos en la cancha, que nos concentremos en la institución, Esto ha traído un descrédito para la institución, ha traído también un un un tema financiero que que no es menos relevante, que cada vez que hacemos una junta nos cuesta 30, 40 millones de pesos. Entonces, el llamado a los directores es de que nos enfoquemos en lo importante que tenemos hoy día, que es la institución, para para este año 2025”.

“Los hinchas pueden estar tranquilos de que todas las cosas que estamos haciendo aquí en Colo Colo y las que vamos a hacer, las vamos a hacer siempre pensando en el club, y siempre apegado estrictamente a las leyes. Así que con esto damos por superado una situación bastante desagradable, y espero nuevamente, como le decía hace un momento, que coloquemos todos el foco en la institución, porque esto ha acarreado una serie de problemas que no le hacen bien a la institución”, sentenció sobre el tema.

🙌 Nuevos contratos de Colo Colo con sponsors

Además, Aníbal Mosa señaló que hay nuevos contratos de Blanco y Negro con sponsors: “Más allá de cualquier cosa, Colo Colo sigue siendo la institución más importante de este país, y es por eso que con Smart Fit y con Tenpo logramos hacer una alianza estratégica para que se incorporaran como sponsors nuestros”.

“Ellos entienden de que la institución más importante de Chile es Colo Colo, y también muchos de los sponsors que están con nosotros, hoy día me han llamado también para dar las felicitaciones por dar por cerrado este tema de la CMF, y diciéndonos que siempre han tenido confianza en esta administración de cómo se están haciendo las cosas”, sentenció.