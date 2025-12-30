Arsenal recibe a Aston Villa en el Emirates Stadium por la fecha 19 de la Premier League 2025-26, en un duelo cargado de historia y urgencias.

Los Gunners lidera la tabla con 42 puntos tras vencer 2-1 a Brighton en su última presentación, pero guarda una espina clavada: la derrota 2-1 contra estos mismos rivales hace apenas tres semanas en Villa Park. Viktor Gyökeres emerge como pieza clave en el ataque, mientras Mikel Arteta busca consolidar una defensa que sigue siendo la más sólida del campeonato con apenas 11 goles recibidos.

Aston Villa, tercero con 39 puntos, vive un momento soñado. Encadena 11 victorias consecutivas tras superar 2-1 a Chelsea en el último turno. Su 4-2-3-1 ofensivo es letal: presión alta, triangulaciones coordinadas y transiciones devastadoras. Ollie Watkins (3 goles) ha tenido temporada discreta, pero el equipo no depende de su artillería individual.

Elenfrentamiento entre ambos favoreció a los villanos, pero Arsenal no puede permitir otra caída en casa si quiere mantener el liderato de la Premier League.

⏱️Arsenal vs Aston Villa, minuto a minuto