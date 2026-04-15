Arsenal FC recibe a Sporting Lisboa este miércoles 15 de abril en el Emirates Stadium por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. Los Gunners llegan con una ventaja mínima pero suficiente: 1-0 de la ida en Lisboa, con el único gol marcado por Kai Havertz en el minuto 90+1. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde el Emirates Stadium.

Arsenal vs Sporting Lisboa, minuto a minuto

¿Las claves del Arsenal vs Sporting Lisboa?

Arsenal FC llega a este partido en uno de los momentos más críticos de la era Mikel Arteta: una temporada decepcionante en la Premier League lo deja sin opciones reales de título doméstico, por lo que la Champions League se convirtió en el único trofeo que puede rescatar la campaña. El Emirates Stadium, con más de 60.000 hinchas de rojo, promete ser un caldero intimidante para el Sporting portugués, que necesita marcar al menos 2 goles sin encajar para forzar la prórroga. El historial reciente entre ambos es revelador: Arsenal aplastó 5-1 al Sporting en Lisboa en la fase de grupos de esta misma Champions en noviembre de 2024, lo que demuestra la brecha técnica entre ambos planteles cuando los Gunners juegan su mejor fútbol.

La previa de Arsenal vs Sporting Lisboa

Arsenal FC de Mikel Arteta no puede permitirse el lujo de especular esta noche: ganar con claridad y sin sobresaltos sería la señal que el vestuario necesita para creer en la posibilidad real de llegar a las semifinales de la Champions League por primera vez en casi dos décadas. Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Leandro Trossard son las grandes referencias del juego combinativo arsenalero, mientras que la solidez defensiva de William Saliba y Gabriel Magalhães será la muralla que el Sporting deberá romper para salir vivo del Emirates. La llegada del gol de Havertz en el descuento de la ida demostró que la efectividad en momentos clave es la marca registrada de este Arsenal europeo.

Sporting Lisboa de Rúben Amorim Jr. sabe que su misión es casi imposible matemáticamente, pero los Leões llegaron a esta instancia tras eliminar al Bodø/Glimt ganando 5-3 en el global en octavos de final y tienen en Viktor Gyökeres al goleador más letal del equipo. El delantero sueco lleva más de 40 goles en la temporada y es el gran peligro para la defensa inglesa: un arranque explosivo del Sporting en los primeros minutos puede poner el partido del revés en cuestión de segundos. El José Alvalade no pudo romper el cerrojo Arsenal; el Emirates, sin embargo, puede ser un escenario distinto.

Formaciones de Arsenal vs Sporting Lisboa

Probable formación de Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres

Probable formación de Sporting Lisboa

Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

¿A qué hora juega Arsenal vs Sporting Lisboa por la Champions League?

El partido de vuelta de cuartos de final se disputará el miércoles 15 de abril de 2026 a las 15:00 en Chile en el Emirates Stadium, Londres.

¿Dónde ver Arsenal vs Sporting Lisboa en vivo?

El duelo se transmite por Disney+ Premium y ESPN para Chile y Sudamérica.