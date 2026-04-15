Cristóbal Campos avanzó en los trámites para volver al fútbol chileno tras casi dos años fuera: alcanzó un acuerdo con Glorias Navales y ya cuenta con alta médica. El arquero de 26 años solo espera una autorización de la ANFP para poder competir oficialmente debido al uso de una prótesis.

El exportero de Universidad de Chile se sumará al club de Viña del Mar que disputará la Tercera División B. Su fichaje está definido, pero condicionado a un requisito reglamentario que debe resolver la ANFP antes de su inscripción.

Cabe recordar que el último partido oficial de Campos fue el 1 de septiembre de 2024 con San Antonio Unido. Horas después sufrió el accidente automovilístico que terminó con la amputación de su pie derecho.

Campos y la decisión de la ANFP que define su regreso

Desde Glorias Navales detallaron que el proceso está avanzado, aunque no cerrado. Vicente Obligado, directivo del club, explicó el estado de la operación en conversación con La Estrella de Valparaíso.

“Ya tiene el alta médica para volver al fútbol y ahora estamos a la espera de un certificado para que su arribo sea completamente oficial”, afirmó el dirigente.

El caso requiere una revisión particular por parte del organismo: “Necesita de una autorización bien particular por parte de la ANFP para poder jugar por el tema de su prótesis. Lleva mucho tiempo preparándose”, agregó Obligado.

El plan de Campos mientras espera autorización

Mientras se resuelve el trámite, el arquero comenzará su integración deportiva con el plantel. La idea es que se adapte progresivamente y compita por un puesto una vez habilitado.

“Según los especialistas, puede jugar fútbol y esta semana va a empezar a entrenar con nosotros, a incorporarse al plantel y ya dentro de las próximas semanas podrá pelear el puesto con los arqueros del equipo”, aseguró el directivo.

Hoy, con respaldo médico y club definido, su regreso depende de una resolución administrativa que marcará el siguiente paso de su carrera.