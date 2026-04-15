Bayern Munich recibe al Real Madrid este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. Los bávaros defienden la ventaja de 2-1 obtenida en el Santiago Bernabéu en la ida, con un partido donde los Merengues tuvieron que remontar para llegar al 1-2 gracias a Kylian Mbappé. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde el Allianz Arena.

Bayern Munich vs Real Madrid, minuto a minuto

¿Las claves del Bayern Munich vs Real Madrid?

El Clásico Europeo más seductor de los cuartos de final tiene a dos gigantes que suman 21 títulos de la Champions League entre ambos —14 del Real Madrid y 6 del Bayern Munich. Los bávaros defienden el 2-1 conseguido en el Bernabéu y con solo empatar avanzan a semifinales, mientras que el Real Madrid necesita ganar por al menos 1 gol sin encajar para igualar el global, o por 2 o más para clasificar directamente. La buena noticia para los blancos es que el gol de Mbappé en Madrid deja con vida al campeón defensor, que históricamente sabe cómo reponerse en las visitas europeas más exigentes.

La previa de Bayern Munich vs Real Madrid

Bayern Munich de Vincent Kompany llega al Allianz Arena en el mejor momento de su temporada: con la Bundesliga prácticamente sentenciada y un 2-1 en el Bernabéu que les confirmó que son el mejor equipo de Europa en este momento. El sistema ofensivo de Kompany tiene en Harry Kane a su ariete goleador y en Jamal Musiala y Leroy Sané a las amenazas por las bandas capaces de desbordar cualquier defensa. El Allianz Arena, con más de 75.000 espectadores rugiendo, es uno de los estadios más intimidantes del mundo en noches de Champions League.

Real Madrid de Carlo Ancelotti acude a Múnich con el ADN remontador que lo ha llevado a ganar 4 de sus últimas 6 Champions League. El italiano tiene en Kylian Mbappé y Vinicius Jr. el dúo más letal del planeta cuando están encendidos, y el gol del francés en Madrid dejó claro que el Madrid nunca muere en Europa. La clave estará en la dupla Tchouameni-Valverde para contener las llegadas del Bayern y en Trent Alexander-Arnold como organizador desde la derecha, según las probables alineaciones filtradas por los medios españoles.

Formaciones de Bayern Munich vs Real Madrid

Probable formación de Bayern Munich

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Probable formación de Real Madrid

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Eder Militao, Álvaro Carreras o Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius.

¿A qué hora juega Bayern Munich vs Real Madrid por la Champions League?

El partido de vuelta de cuartos de final se disputará el miércoles 15 de abril de 2026 a las 15:00 en Chile, en el Estadio Allianz Arena, Múnich, Alemania.

¿Dónde ver Bayern Munich vs Real Madrid en vivo?

El duelo se transmite por ESPN y en streaming vía Disney+ Premium para Chile y todo Sudamérica.