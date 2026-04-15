El profesionalismo en el fútbol chileno vuelve a estar bajo la lupa tras un escándalo ético que hoy golpea a la Segunda División. Lo que prometía ser un proyecto de estándar internacional en Deportes Linares terminó en un quiebre absoluto. Jorge Alvial, reconocido cazatalentos con pasado en el Manchester United y Chelsea, presentó su renuncia irrevocable al club albirrojo tras revelar una presión inaceptable: uno de los inversionistas extranjeros exigió la titularidad de su hijo como condición para concretar la compra del club. Ante la negativa de Alvial y del técnico griego Nikolaos Issaris de hipotecar la meritocracia, el proyecto se desmoronó, dejando al descubierto una trama de presiones que hoy mantiene a la institución en una vulnerabilidad extrema y bajo el control legal de su anterior dueño.

¿Quién es el inversionista que exigió la titularidad de su hijo en el fútbol chileno?

La crisis estalló cuando los códigos deportivos chocaron frontalmente con las exigencias de los capitales extranjeros. Jorge Alvial explicó en profundidad a PrimeraBChile que su rol era atraer inversionistas serios, logrando el arribo de Nick Huoseh —representante de la estrella del Bayern Münich, Alphonso Davies— y el empresario hindú Madhavan Ramakrishnan (Madi). El conflicto se originó con Adam Huoseh, hijo del agente canadiense, cuya presencia en el equipo pasó de ser una prueba a una imposición.

“El inversionista cambió el cuento y ahí fue donde decidí dejar todo porque yo no puedo hacer eso, ni al entrenador ni, especialmente a los jugadores, que se han sacado la mugre entrenando”, confesó Alvial, dejando claro que su salida fue un acto de principios. El profesional detalló que intentó frenar la situación, pero la presión fue mayor: “El entrenador y yo nos juntamos y decidimos que eso no va a pasar… me dio un poco de miedo de que el inversionista se fuese, entonces preferí tomar un paso al lado”.

La denuncia del técnico Nikolaos Issaris y la fallida compra por 150 mil dólares

El estratega griego, quien también dejó el club, fue tajante al denunciar la falta de transparencia de la dirigencia liderada por Mariela Vásquez. Issaris se sintió vulnerado en su autonomía táctica, señalando que “la directiva me ha estado engañando… Me obligan a poner de titular a un jugador que no debería estar ni siquiera en el plantel”. Esta situación gatilló un ambiente hostil donde, según el relato de Alvial, al técnico “le hicieron la vida imposible para poder entrenar” tras su negativa.

Un detalle inédito revelado por Alvial a PrimeraBChile es el bajo costo del club comparado con el mercado internacional: “En Estados Unidos un equipo de Tercera División cuesta 10 millones de dólares y aquí se está hablando de 150 mil dólares; la magnitud no es tan grande para un inversionista de afuera”. Esta accesibilidad económica fue lo que atrajo a los empresarios, quienes inicialmente miraron a General Velásquez antes de decantarse por Linares.

¿Quién es el dueño actual de Deportes Linares tras el escándalo?

Debido a que el proceso de venta no se selló legalmente tras el quiebre ético, la institución no ha cambiado de manos. Jorge Alvial confirmó que, a pesar de los anuncios de nuevas administraciones, la propiedad sigue en manos del exfutbolista de Colo Colo, Jaime Valdés. “Hasta este momento que yo sé, sí (Linares sigue en manos de Valdés)”, puntualizó el ex veedor.

Tras la crisis, el panorama de los inversionistas es dispar: mientras Nick Huoseh se habría alejado del club, el empresario Madhavan Ramakrishnan decidió quedarse para garantizar el pago de sueldos al plantel. Sin embargo, para Alvial la lección es clara: “Uno tiene que salir cuando no está de acuerdo con ciertos principios”.



Deportes Linares vuelve a foja cero en una temporada donde lo deportivo ha quedado en un segundo plano absoluto. La renuncia de Jorge Alvial expone la fragilidad de los clubes de categorías menores que, por cifras cercanas a los 150 mil dólares, ven amenazada su soberanía táctica. Mientras el “Pájaro” Valdés sigue a la cabeza legal, la hinchada se pregunta si la meritocracia volverá a ser el eje del club o si este es solo el reflejo de un sistema que permite que el dinero intente decidir quién entra a la cancha.