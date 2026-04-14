Atlético de Madrid recibe a FC Barcelona este martes 14 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. Los Colchoneros llegan con una ventaja de 2-0 obtenida en la ida del Spotify Camp Nou, con goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth, en un partido marcado también por la expulsión de Pau Cubarsí. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde el Civitas Metropolitano.

Atlético Madrid vs Barcelona, minuto a minuto

¿Las claves del Atlético Madrid vs Barcelona?

FC Barcelona necesita el milagro más grande de la temporada: remontar un 0-2 en el Civitas Metropolitano ante un Atlético de Madrid que en casa es una fortaleza defensiva, con 9 goles recibidos como local en toda la Champions League durante esta edición. La misión es matemáticamente posible, el Barça tiene el ataque más prolífico de LaLiga con 80 goles en 30 jornadas, pero el Cholo Simeone ha construido históricamente su legado europeo precisamente en noches como esta. El contexto pesa adicionalmente sobre los Culés: vienen de perder 1-2 ante el Atlético en LaLiga el pasado fin de semana, lo que significa que el equipo de Hansi Flick cae en 3 de sus últimos 4 enfrentamientos contra los Colchoneros.

La previa de Atlético de Madrid vs Barcelona

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone llega a este partido en la posición que más le gusta: como favorito y con una ventaja que proteger y el Metropolitano rugiendo a sus espaldas. El 2-0 de la ida fue una obra maestra del Cholo, que cerró espacios con un bloque medio-bajo y aprovechó dos salidas veloces letales. Jan Oblak, José María Giménez y Robin Le Normand serán los pilares de una defensa que no puede permitirse errores esta noche. La clave: mantener el orden y esperar los contragolpes de Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

FC Barcelona de Hansi Flick llega herido pero con el deber histórico de intentarlo. El técnico alemán no tendrá a Pau Cubarsí, expulsado en la ida, lo que debilita sensiblemente la línea defensiva culé en un partido donde también necesitará atacar. Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski deberán ser quirúrgicos desde el primer minuto: marcar rápido, forzar errores y traspasarle la responsabilidad al Atleti en su estadio.

Formaciones de Atlético de Madrid vs Barcelona

Probable formación de Atlético de Madrid

Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Probable formación de FC Barcelona

Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Barcelona por la Champions League?

El partido de vuelta de cuartos de final se disputará el martes 14 de abril de 2026 a las 15:00 en Chile en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo?

El duelo entre Atlético Madrid y Barcelona se transmite por Disney+ Premium y ESPN para Chile y Sudamérica.