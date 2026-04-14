Liverpool recibe al Paris Saint-Germain por la revancha de los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Los Reds enfrentan la difícil misión de revertir el marcador de 0-2 de la ida. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde el legendario Anfield.

Liverpool vs PSG, minuto a minuto

¿Las claves del Liverpool vs PSG?

Liverpool FC de Arne Slot tiene ante sí la noche europea más exigente de la temporada: necesita ganar por 3 goles de diferencia para eliminar al campeón defensor. Los Reds llegan en un momento discreto en la Premier League, instalados en el 5° lugar con 52 puntos tras ganar 2-0 al Fulham en la jornada 30, lo que deja cierta desazón respecto al nivel del equipo. Paris Saint-Germain de Luis Enrique llega a Anfield como el favorito absoluto: el vigente campeón de la Champions League ganó con comodidad 2-0 en la ida gracias a los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, y llega liderando la Ligue 1 con plena confianza en la fortaleza de su plantilla.

La previa de Liverpool vs PSG

Liverpool se aferra a la mítica atmósfera Anfield, que ha sido escenario de remontadas históricas en Champions League, y Arne Slot intentará que la hinchada local impulse a los Reds desde el primer segundo. Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike deberán llevar el peso ofensivo de una remontada que, por cómo ha transcurrido la temporada para los reds, parece imposible.

El PSG de Luis Enrique llega con la experiencia del campeón y la confianza de saber que hasta perdiendo se clasifican a las semifinales. El técnico español viaja con el bloque defensivo bien armado, el liderazgo de Marquinhos, la velocidad de Ousmane Dembélé en el contraataque y la lectura táctica de Vitinha en el mediocampo como garantías para aguantar la tormenta que se espera en la noche inglesa. El PSG ya demostró en la temporada pasada que sabe sobrevivir en Anfield: ganó 0-1 en la ida de los octavos de final de 2024-25.

Formaciones de Liverpool vs PSG

Probable formación de Liverpool FC

Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike

Probable formación de PSG

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

¿A qué hora juega Liverpool vs PSG por la Champions League?

El partido de vuelta de cuartos de final se disputará el martes 14 de abril de 2026 a las 15:00 en Chile en el Estadio Anfield, Liverpool.

¿Dónde ver Liverpool vs PSG en vivo?

El duelo de Liverpool y PSG se transmite por Disney+ Premium y ESPN para Chile y Sudamérica.