O’Higgins visita a Sao Paulo este martes 14 de abril en el Estadio Morumbí, por la Fecha 2 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026. El Capo de Provincia llega como líder del grupo tras su victoria 2-0 sobre Millonarios en la Fecha 1 y busca dar el golpe histórico en Brasil.

Sao Paulo vs O’Higgins, minuto a minuto

¿Las claves del Sao Paulo vs O’Higgins?

El Grupo C de la Copa Sudamericana vive un duelo de líderes: O’Higgins y São Paulo llegan igualados con 3 puntos cada uno tras ganar sus respectivos duelos de Fecha 1, diferenciándose únicamente en diferencia de goles. El ganador se instala cómodo en el liderato del grupo y da un paso enorme hacia la clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para O’Higgins, ganar en Brasil frente a uno de los gigantes del fútbol sudamericano sería el resultado más importante de su historia en competencias internacionales.

La previa de Sao Paulo vs O’Higgins

São Paulo arrancó su Copa Sudamericana 2026 con un triunfo 1-0 sobre Boston River en Uruguay, con gol de Damián Bobadilla en el minuto 60. El Tricolor Paulista llega al Morumbí como amplísimo favorito. Sin embargo, las últimas campañas del gigante brasileño en la Sudamericana han estado lejos de las expectativas, lo que obliga al cuadro paulista a no descuidarse ante un rival que ya demostró su nivel eliminando planteles más poderosos en la fase previa.

O’Higgins de Lucas Bovaglio llega a São Paulo con el pecho inflado tras ganar 3 partidos internacionales de local este 2026. El DT celeste fue categórico en conferencia de prensa: “¿Quién dice que no puede ser otra noche histórica?”, declaración que refleja el espíritu del equipo rancagüino que se anima a soñar en grande en Brasil.

Formaciones de Sao Paulo vs O’Higgins

Probable formación de São Paulo

Rafael; Ramon, Franco, Doria, Diaz; Danielzinho, Antonio, Luciano; Artur, Ferreirinha, Silva

Probable formación de O’Higgins

Carabali; Faundez, Garrido, Pavez, Diaz; Maturana, Ogaz, Leiva; Gonzalez, Sarrafiore, Castillo

¿A qué hora juega Sao Paulo vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026?

El partido se disputará el martes 14 de abril de 2026 a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo (MorumBIS), São Paulo.

¿Dónde ver Sao Paulo vs O’Higgins en vivo?

El duelo será transmitido exclusivamente por por DGO (DirecTV GO) para Chile.

Tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026