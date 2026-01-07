EN VIVO: Barcelona vs Athletic Bilbao por la Supercopa de España
07/01/2026 17:14
-
Oscar Buch Guzmán
Barcelona busca historia en Yeda. El gigante azulgrana enfrenta a Athletic Bilbao en semifinal de Supercopa España con la ilusión de enfrentar al Real Madrid en la final.
Barcelona vs Athletic Bilbo / © Imago
Barcelona enfrentará a Athletic Club en el King Abdullah Sports City de Yeda por la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, en un duelo que repetirá el cruce del año pasado.
Los culés llegan como amplios favoritos tras conquistar el título en 2025 con una manita histórica ante Real Madrid en la final (5-2). Hansi Flick ha encontrado un equipo arrasador que lidera LaLiga con 46 puntos y viene de vencer 2-0 al Espanyol en el derbi catalán. Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Pedri conforman un tridente ofensivo letal que promedia casi tres goles por partido.
El Bilbao, octavo en Liga con 28 puntos, arrastra dudas tras empatar 1-1 con Osasuna en su primer partido del año. Los de Ernesto Valverde cuentan con las bajas sensibles de Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Beñat Prados por lesión. Sin embargo, la dupla de los hermanos Williams (Nico e Iñaki) y Gorka Guruzeta pueden generar peligro en cualquier momento.
El antecedente inmediato favorece claramente al Barcelona: en la semifinal de 2025 ganaron 2-0 con tantos de Gavi y Yamal. Ningún equipo ha repetido título desde que la Supercopa adoptó este formato de cuatro equipos, pero todo indica que el Barça romperá esa estadística esta noche
⏱️Barcelona vs Athletic Bilbao, minuto a minuto
07/01/2026 16:00
Descanso :
4
0
Finalizado
King Abdullah Sports City
–
Jeddah
Ferran Torres 22′
Fermin Lopez 30′
Roony Bardghji 34′
Raphinha 38′
Raphinha 52′
72
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Dani Olmo
72
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Pedri
72
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Lamine Yamal
72
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Roony Bardghji
65
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Marcus Rashford
65
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Raphinha
64
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Marc Bernal
64
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Frenkie de Jong
64
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Gerard Martin
64
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Alejandro Balde
61
‘
Athletic Bilbao
Sustitución entra
:
Selton Sanchez
61
‘
Athletic Bilbao
Sustitución sale
:
Alejandro Rego
57
‘
Athletic Bilbao
Sustitución entra
:
Iñigo Lekue
57
‘
Athletic Bilbao
Sustitución sale
:
Adama Boiro
54
‘
Athletic Bilbao
Sustitución entra
:
Iñigo Ruiz de Galarreta
54
‘
Athletic Bilbao
Sustitución sale
:
Oihan Sancet
54
‘
Athletic Bilbao
Sustitución entra
:
Unai Gomez
54
‘
Athletic Bilbao
Sustitución sale
:
Robert Navarro
54
‘
Athletic Bilbao
Sustitución entra
:
Gorka Guruzeta
54
‘
Athletic Bilbao
Sustitución sale
:
Inaki Williams
52
‘
Barcelona
Asistencia
:
Roony Bardghji
52
‘
Barcelona
Gol regular
:
Raphinha
38
‘
Barcelona
Asistencia
:
Roony Bardghji
38
‘
Barcelona
Gol regular
:
Raphinha
34
‘
Barcelona
Asistencia
:
Fermin Lopez
34
‘
Barcelona
Gol regular
:
Roony Bardghji
30
‘
Barcelona
Asistencia
:
Raphinha
30
‘
Barcelona
Gol regular
:
Fermin Lopez
22
‘
Barcelona
Asistencia
:
Fermin Lopez
22
‘
Barcelona
Gol regular
:
Ferran Torres
[ +1 ‘ ]
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +1 ‘ ]
Posesión de balón: Barcelona: 80 %, Athletic Bilbao: 20 %.
Fuera de juego señalado a Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).
Eric Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Marcus Rashford Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Alex Berenguer saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Marcus Rashford (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Aitor Paredes alivia la presión con un despeje.
Fermin Lopez crea una ocasión de gol para su compañero.
El árbitro pita tiro libre a Selton Sanchez (Athletic Bilbao) por zancadillear a Jules Kounde.
Fuera de juego señalado a Unai Gomez (Athletic Bilbao).
Mikel Jauregizar remata a puerta…
Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Alex Berenguer saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Barcelona tiene el control del balón.
Fuera de juego señalado a Ferran Torres (Barcelona).
Eric Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Jules Kounde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Barcelona: 81 %, Athletic Bilbao: 19 %.
El árbitro pita tiro libre a Pau Cubarsi (Barcelona) por zancadillear a Gorka Guruzeta.
Un remate de Fermin Lopez es rechazado.
Un remate de Lamine Yamal es rechazado.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Daniel Vivian Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) por zancadillear a Marc Bernal.
Saque de portería para Barcelona.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Unai Gomez debería haber anotado desde esa posición.
Unai Gomez (Athletic Bilbao) hace un disparo que va desviado.
Athletic Bilbao intenta crear peligro.
Athletic Bilbao tiene el control del balón.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Unai Simon Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Iñigo Ruiz de Galarreta es penalizado por empujar a Lamine Yamal
Unai Simon Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Barcelona: 81 %, Athletic Bilbao: 19 %.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
A las manos de Unai Simon, que sale y se apodera del balón.
Saque de portería para Athletic Bilbao.
Cambio táctico. Pedri es sustituido por Dani Olmo.
Cambio táctico. Roony Bardghji es sustituido por Lamine Yamal.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona tiene el control del balón.
Posesión de balón: Barcelona: 80 %, Athletic Bilbao: 20 %.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona tiene el control del balón.
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
Daniel Vivian alivia la presión con un despeje.
Un remate de Mikel Jauregizar es rechazado.
Athletic Bilbao intenta crear peligro.
Athletic Bilbao tiene el control del balón.
El árbitro pita tiro libre a Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) por zancadillear a Marcus Rashford.
Unai Simon Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Roony Bardghji saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Aitor Paredes rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Marcus Rashford es rechazado.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Barcelona: 80 %, Athletic Bilbao: 20 %.
Cambio táctico. Raphinha es sustituido por Marcus Rashford.
Cambio táctico. Frenkie de Jong es sustituido por Marc Bernal.
Cambio táctico. Alejandro Balde es sustituido por Gerard Martin.
El árbitro pita tiro libre a Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) por zancadillear a Eric Garcia.
Barcelona intenta crear peligro.
Buen disparo de Iñigo Ruiz de Galarreta que va a puerta, pero detiene el portero.
Athletic Bilbao tiene el control del balón.
Pau Cubarsi alivia la presión con un despeje.
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Athletic Bilbao intenta crear peligro.
Athletic Bilbao saca de banda en su mitad del campo.
Cambio táctico. Alejandro Rego es sustituido por Selton Sanchez.
Alejandro Rego alivia la presión con un despeje.
Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.
Aitor Paredes alivia la presión con un despeje.
Frenkie de Jong hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Barcelona: 81 %, Athletic Bilbao: 19 %.
Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) va demasiado lejos y derriba a Fermin Lopez.
Barcelona tiene el control del balón.
Saque de portería para Barcelona.
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) hace un disparo que va desviado.
Athletic Bilbao intenta crear peligro.
Cambio táctico. Adama Boiro es sustituido por Iñigo Lekue.
Fuera de juego señalado a Jules Kounde (Barcelona).
Barcelona tiene el control del balón.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Barcelona: 81 %, Athletic Bilbao: 19 %.
Athletic Bilbao saca de banda en su mitad del campo.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Robert Navarro es sustituido por Unai Gomez.
Cambio táctico. Oihan Sancet es sustituido por Iñigo Ruiz de Galarreta.
Cambio táctico. Inaki Williams es sustituido por Gorka Guruzeta.
Barcelona intenta crear peligro.
Saque de portería para Barcelona.
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) hace un disparo que va desviado.
Athletic Bilbao intenta crear peligro.
Asistencia de Roony Bardghji en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Raphinha marca con la pierna izquierda!
Un remate de Pedri es rechazado.
Aitor Paredes alivia la presión con un despeje.
Barcelona tiene el control del balón.
Aitor Paredes hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Barcelona: 80 %, Athletic Bilbao: 20 %.
Fermin Lopez (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.
Barcelona tiene el control del balón.
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Pau Cubarsi (Barcelona) por zancadillear a Oihan Sancet.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +2 ‘ ]
Saque de portería para Athletic Bilbao.
[ +2 ‘ ]
Raphinha (Barcelona) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.
[ +2 ‘ ]
Centro de Fermin Lopez Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
[ +2 ‘ ]
Barcelona intenta crear peligro.
[ +2 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +2 ‘ ]
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
[ +1 ‘ ]
Posesión de balón: Barcelona: 80 %, Athletic Bilbao: 20 %.
[ +1 ‘ ]
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona tiene el control del balón.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Eric Garcia alivia la presión con un despeje.
Robert Navarro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Oihan Sancet debería haber anotado desde esa posición.
Barcelona tiene el control del balón.
¡AL POSTE! Casi marca Oihan Sancet, pero el balón se estrella en el poste.
Centro de Alex Berenguer Athletic Bilbao que llega con éxito a un compañero en el área.
Athletic Bilbao inicia un contraataque.
Adama Boiro Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.
Unai Simon alivia la presión con un despeje.
Daniel Vivian Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Jesus Areso alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Barcelona: 80 %, Athletic Bilbao: 20 %.
El árbitro pita tiro libre a Ferran Torres (Barcelona) por zancadillear a Aitor Paredes.
Asistencia de Roony Bardghji en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Raphinha marca con la pierna izquierda!
Barcelona intenta crear peligro.
Saque de portería para Barcelona.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Jules Kounde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
El árbitro pita tiro libre a Eric Garcia (Barcelona) por zancadillear a Inaki Williams.
Posesión de balón: Barcelona: 79 %, Athletic Bilbao: 21 %.
¡Frenkie de Jong dio el pase decisivo para el gol!
Asistencia de Fermin Lopez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Roony Bardghji anota con la pierna derecha!
Barcelona intenta crear peligro.
Unai Simon Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Fermin Lopez logró anotar desde una posición fácil.
¡Pedri dio el pase decisivo para el gol!
Asistencia de Raphinha en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Fermin Lopez marca con la pierna izquierda!
Centro de Raphinha Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Pedri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Barcelona: 78 %, Athletic Bilbao: 22 %.
Barcelona tiene el control del balón.
Unai Simon Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Alejandro Rego hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Daniel Vivian alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
El árbitro pita tiro libre a Fermin Lopez (Barcelona) por zancadillear a Alex Berenguer.
Posesión de balón: Barcelona: 79 %, Athletic Bilbao: 21 %.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona tiene el control del balón.
Ferran Torres logró anotar desde una posición fácil.
¡Roony Bardghji dio el pase decisivo para el gol!
Asistencia de Fermin Lopez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Ferran Torres anota con la pierna derecha!
Fermin Lopez prueba suerte, pero su remate va sin peligro.
El árbitro pita tiro libre a Alex Berenguer (Athletic Bilbao) por zancadillear a Raphinha.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Fermin Lopez debería haber anotado desde esa posición.
Buen disparo de Fermin Lopez que va a puerta, pero detiene el portero.
Ferran Torres crea una ocasión de gol para su compañero.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Barcelona: 79 %, Athletic Bilbao: 21 %.
Alejandro Balde se impone a Alex Berenguer en un duelo aéreo.
Ferran Torres es penalizado por empujar a Unai Simon
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
Athletic Bilbao inicia un contraataque.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Aitor Paredes Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Inaki Williams (Athletic Bilbao).
Buen disparo de Pedri que va a puerta, pero detiene el portero.
Roony Bardghji crea una ocasión de gol para su compañero.
Centro de Raphinha Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Barcelona: 77 %, Athletic Bilbao: 23 %.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
Athletic Bilbao intenta crear peligro.
Saque de portería para Athletic Bilbao.
Daniel Vivian Athletic Bilbao intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona tiene el control del balón.
Fuera de juego señalado a Inaki Williams (Athletic Bilbao).
Posesión de balón: Barcelona: 75 %, Athletic Bilbao: 25 %.
Frenkie de Jong hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Eric Garcia es penalizado por empujar a Inaki Williams
Daniel Vivian alivia la presión con un despeje.
Buen disparo de Oihan Sancet que va a puerta, pero detiene el portero.
Athletic Bilbao intenta crear peligro.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Frenkie de Jong hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Athletic Bilbao saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Athletic Bilbao.
Barcelona tiene el control del balón.
Athletic Bilbao saca de banda en su mitad del campo.
Athletic Bilbao tiene el control del balón.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Barcelona: 77 %, Athletic Bilbao: 23 %.
Jules Kounde Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Barcelona tiene el control del balón.
Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Alex Berenguer saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Eric Garcia rechaza con éxito el disparo.
[player 1] (Athletic Bilbao) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) saca el córner desde la izquierda.
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
Athletic Bilbao inicia un contraataque.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona tiene el control del balón.
El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
Bienvenidos al partido de esta noche.
Barcelona saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a King Abdullah Sports City. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
1
Saques de Portería 1ª Mitad
3
3
Saques de Portería 2ª Mitad
1
0
Contraataques 1ª Mitad
3
0
Contraataques 2ª Mitad
0
0
Atención Médica 1ª Mitad
0
0
Atención Médica 2ª Mitad
0
0
Sustituciones 1ª Mitad
0
5
Sustituciones 2ª Mitad
5
0
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
1
4
Tiros Bloqueados 2ª Mitad
1
4
Tiros Libres 1ª Mitad
6
8
Tiros Libres 2ª Mitad
4
6
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
3
2
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
80
Posesión de Balón 1ª Mitad
20
80
Posesión de Balón 2ª Mitad
20
8
Intentos de Gol 1ª Mitad
3
5
Intentos de Gol 2ª Mitad
6
13
Saques de Banda 1ª Mitad
5
6
Saques de Banda 2ª Mitad
8
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1
2
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians.
“Ganar o perder, pero siempre con democracia.”