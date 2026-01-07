Barcelona enfrentará a Athletic Club en el King Abdullah Sports City de Yeda por la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, en un duelo que repetirá el cruce del año pasado.

​Los culés llegan como amplios favoritos tras conquistar el título en 2025 con una manita histórica ante Real Madrid en la final (5-2). Hansi Flick ha encontrado un equipo arrasador que lidera LaLiga con 46 puntos y viene de vencer 2-0 al Espanyol en el derbi catalán. Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Pedri conforman un tridente ofensivo letal que promedia casi tres goles por partido.

​El Bilbao, octavo en Liga con 28 puntos, arrastra dudas tras empatar 1-1 con Osasuna en su primer partido del año. Los de Ernesto Valverde cuentan con las bajas sensibles de Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Beñat Prados por lesión. Sin embargo, la dupla de los hermanos Williams (Nico e Iñaki) y Gorka Guruzeta pueden generar peligro en cualquier momento.

​El antecedente inmediato favorece claramente al Barcelona: en la semifinal de 2025 ganaron 2-0 con tantos de Gavi y Yamal. Ningún equipo ha repetido título desde que la Supercopa adoptó este formato de cuatro equipos, pero todo indica que el Barça romperá esa estadística esta noche

⏱️Barcelona vs Athletic Bilbao, minuto a minuto