🔴 Jornada 29 | LaLiga EA Sports 2025-26

⚽ Marcador: Barcelona 1 – 0 Rayo Vallecano: 23′ R. Araujo (BAR)

📺 Canal: DSports / DGO

🕐 Horario: 10:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España

Barcelona vs Rayo Vallecano, minuto a minuto

Resumen Barcelona vs Rayo Vallecano

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO?

El partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano por la LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 DSports

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La Previa de Barcelona vs Rayo Vallecano

Este domingo 22 de marzo a las 10:00 horas de Chile, el Spotify Camp Nou recibe un duelo muy atractivo de la Jornada 29 de la LaLiga EA Sports 2025-26: el líder FC Barcelona recibe a un Rayo Vallecano que llega con una racha de cinco jornadas sin perder.

El Barça de Hansi Flick es el gran dominador de la temporada: líder con 70 puntos, cuatro más que el Real Madrid, tras encadenar cuatro victorias seguidas en la liga. Su último gran resultado fue la goleada 5-2 ante Sevilla, más el contundente 7-2 global ante Newcastle en los octavos de la Champions League. Sin embargo, el DT alemán no podrá contar por lesión con Christensen, Koundé, Balde, Frenkie de Jong ni Joan García, bajas sensibles que obligan a rotar el once. En su reemplazo, Marc Casadó entraría al doble pivote y Héctor Fort o Espart cubrirían la banda derecha. Las grandes figuras del equipo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, son todos titulares indiscutidos para Flick.

Rayo Vallecano llega como un rival incómodo y bien plantado: cinco partidos seguidos sin perder en la liga y el octavo puesto en la tabla, con aspiraciones europeas gracias a sus 42 puntos. El equipo de Íñigo Pérez viene de empatar 1-1 ante Levante en el Estadio de Vallecas y confía en la solidez de su estructura defensiva y la creatividad de Álvaro García y Pathé Ciss para dar el golpe en el feudo azulgrana. Históricamente, el Rayo solo ha ganado una vez al Barcelona en este siglo y no ha sumado de a tres fuera de Vallecas en sus últimas ocho visitas.

Formaciones de Barcelona y Rayo Vallecano

Formación del FC Barcelona

Joan García; Araujo; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Formación del Rayo Vallecano

Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Gumbau, Valentín, Pedro Díaz; Fran Pérez, Carlos Martín e Isi. DT: Íñigo Pérez.

Tabla de LaLiga 2025-26