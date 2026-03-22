🔴 Jornada 29 | LaLiga EA Sports 2025-26
Marcador: Barcelona 1 – 0 Rayo Vallecano: 23′ R. Araujo (BAR)
📺 Canal: DSports / DGO
🕐 Horario: 10:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España

Barcelona vs Rayo Vallecano, minuto a minuto

Resumen Barcelona vs Rayo Vallecano

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO?

El partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano por la LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 DSports
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La Previa de Barcelona vs Rayo Vallecano

Este domingo 22 de marzo a las 10:00 horas de Chile, el Spotify Camp Nou recibe un duelo muy atractivo de la Jornada 29 de la LaLiga EA Sports 2025-26: el líder FC Barcelona recibe a un Rayo Vallecano que llega con una racha de cinco jornadas sin perder.

El Barça de Hansi Flick es el gran dominador de la temporada: líder con 70 puntos, cuatro más que el Real Madrid, tras encadenar cuatro victorias seguidas en la liga. Su último gran resultado fue la goleada 5-2 ante Sevilla, más el contundente 7-2 global ante Newcastle en los octavos de la Champions League. Sin embargo, el DT alemán no podrá contar por lesión con Christensen, Koundé, Balde, Frenkie de Jong ni Joan García, bajas sensibles que obligan a rotar el once. En su reemplazo, Marc Casadó entraría al doble pivote y Héctor Fort o Espart cubrirían la banda derecha. Las grandes figuras del equipo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, son todos titulares indiscutidos para Flick.

Rayo Vallecano llega como un rival incómodo y bien plantado: cinco partidos seguidos sin perder en la liga y el octavo puesto en la tabla, con aspiraciones europeas gracias a sus 42 puntos. El equipo de Íñigo Pérez viene de empatar 1-1 ante Levante en el Estadio de Vallecas y confía en la solidez de su estructura defensiva y la creatividad de Álvaro García y Pathé Ciss para dar el golpe en el feudo azulgrana. Históricamente, el Rayo solo ha ganado una vez al Barcelona en este siglo y no ha sumado de a tres fuera de Vallecas en sus últimas ocho visitas.

Formaciones de Barcelona y Rayo Vallecano

Formación del FC Barcelona

Joan García; Araujo; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Formación del Rayo Vallecano

Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Gumbau, Valentín, Pedro Díaz; Fran Pérez, Carlos Martín e Isi. DT: Íñigo Pérez.

Tabla de LaLiga 2025-26

Ranking – LaLiga – 2025/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Barcelona 73 29 24 1 4 50 78 28
2
Real Madrid 66 28 21 3 4 36 60 24
3
Villarreal 58 29 18 4 7 20 54 34
4
Atletico Madrid 57 28 17 6 5 22 47 25
5
Real Betis 44 28 11 11 6 8 43 35
6
Celta Vigo 41 28 10 11 7 7 38 31
7
Real Sociedad 38 29 10 8 11 -1 44 45
8
Getafe 38 29 11 5 13 -6 25 31
9
Osasuna 37 29 10 7 12 -1 34 35
10
Espanyol 37 29 10 7 12 -8 36 44
11
Valencia 35 29 9 8 12 -10 32 42
12
Athletic Club 35 28 10 5 13 -10 30 40
13
Girona 34 29 8 10 11 -13 31 44
14
Rayo Vallecano 32 29 7 11 11 -7 28 35
15
Sevilla 31 29 8 7 14 -12 37 49
16
Elche 29 29 6 11 12 -8 38 46
17
Deportivo Alaves 28 28 7 7 14 -12 26 38
18
Mallorca 28 29 7 7 15 -13 34 47
19
Levante 26 29 6 8 15 -14 34 48
20
Real Oviedo 21 29 4 9 16 -28 20 48