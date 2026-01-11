EN VIVO: Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa
-
Oscar Buch Guzmán
Barcelona y Real Madrid chocan en Yeda por la Supercopa. Los culés buscan repetir el 5-2 histórico de 2025, mientras Madrid, humillado en aquella final, regresa con Mbappé listo para la redención en el Clásico.
Barcelona y Real Madrid protagonizarán la final de la Supercopa de España 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda, en el cuarto Clásico consecutivo por este título.
Los culés llegan como amplios favoritos tras la goleada histórica 5-0 ante Athletic Club en semifinales, donde Raphinha firmó doblete y Hansi Flick demostró el poderío ofensivo de su equipo. Barcelona busca su 16° título de Supercopa y revalidar la corona tras el 5-2 ante este mismo rival en la final del año pasado. Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski conforman un arsenal técnico devastador.
Real Madrid llega con urgencias de revancha. Tras sufrir aquella humillación en 2025, los merengues derrotaron ajustadamente 2-1 al Atlético en semifinales con goles de Fede Valverde y Rodrygo. La gran noticia para Xabi Alonso es que Kylian Mbappé se recuperó de su lesión y viajó para estar disponible. Los blancos buscan su 14° título y borrar el fantasma de aquella goleada.
El antecedente liguero favorece al Madrid: ganaron 2-1 el 26 de octubre con tantos de Mbappé y Bellingham, en un partido marcado por polémicas y expulsiones. Será una final cargada de electricidad, talento y tensión donde ambos gigantes se juegan mucho más que un trofeo
⏱️Barcelona vs Real Madrid, minuto a minuto
Supercopa
–
2024/2025Final
Barcelona
11/01/2026 16:00
2
2
Segunda parteKing Abdullah Sports City
–
Jeddah
Real Madrid
Raphinha 36′
Robert Lewandowski 45′
Eric Garcia 57′
Vinicius Junior 45′
Gonzalo Garcia 45′
Raul Asencio 57′
Federico Valverde 57′
Resumen
Comentarios
Alineaciones
Estadísticas del partido
Estadísticas de equipos
57
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Federico Valverde
57
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Raul Asencio
57
‘
Barcelona
Tarjeta amarilla
:
Eric Garcia
45
+
6
‘
Real Madrid
Gol regular
:
Gonzalo Garcia
45
+
4
‘
Barcelona
Asistencia
:
Pedri
45
+
4
‘
Barcelona
Gol regular
:
Robert Lewandowski
45
+
2
‘
Real Madrid
Asistencia
:
Gonzalo Garcia
45
+
2
‘
Real Madrid
Gol regular
:
Vinicius Junior
36
‘
Barcelona
Asistencia
:
Fermin Lopez
36
‘
Barcelona
Gol regular
:
Raphinha
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Gonzalo Garcia (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Frenkie de Jong.
Se reanuda el partido.
El colegiado amonesta a Federico Valverde por conducta antideportiva.
El colegiado amonesta a Eric Garcia por conducta antideportiva.
Se detiene el juego. Hay empujones y enfrentamientos verbales entre los jugadores. El árbitro debe intervenir.
Falta táctica cometida por Raul Asencio, que es amonestado.
Carga por detrás de Raul Asencio a Pedri. El árbitro pita y concede un tiro libre.
Barcelona inicia un contraataque.
Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Rodrygo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Buen disparo de Vinicius Junior que va a puerta, pero detiene el portero.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Barcelona tiene el control del balón.
Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Real Madrid: 30 %.
Saque de portería para Real Madrid.
Raphinha ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.
El árbitro pita tiro libre a Jude Bellingham (Real Madrid) por zancadillear a Frenkie de Jong.
Barcelona intenta crear peligro.
Fermin Lopez (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Eduardo Camavinga.
Saque de portería para Barcelona.
Vinicius Junior prueba suerte, pero su remate va sin peligro.
Vinicius Junior dispara desde fuera del área, pero Joan Garcia logra controlar el balón.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Real Madrid tiene el control del balón.
Pau Cubarsi alivia la presión con un despeje.
El árbitro pita tiro libre a Lamine Yamal (Barcelona) por zancadillear a Alvaro Carreras.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Barcelona: 74 %, Real Madrid: 26 %.
El árbitro pita tiro libre a Fermin Lopez (Barcelona) por zancadillear a Alvaro Carreras.
A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.
Dean Huijsen rechaza con éxito el disparo.
[player 1] (Barcelona) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.
Centro de Jules Kounde Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Alejandro Balde (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Aurelien Tchouameni.
Jude Bellingham hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Barcelona inicia un contraataque.
Grave error defensivo cometido por Jude Bellingham.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Barcelona.
Ocasión para Raul Asencio (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.
Rodrygo (Real Madrid) saca el córner desde la izquierda.
Jules Kounde Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
El árbitro pita tiro libre a Frenkie de Jong (Barcelona) por zancadillear a Eduardo Camavinga.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +8 ‘ ]
Barcelona ha tenido más la pelota, pero no llega al descanso por delante.
[ +8 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +8 ‘ ]
Posesión de balón: Barcelona: 76 %, Real Madrid: 24 %.
[ +6 ‘ ]
Raphinha rechaza con éxito el disparo.
[ +6 ‘ ]
¡G O O O O O O L! – Gonzalo Garcia es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la derecha.
[ +6 ‘ ]
¡Dean Huijsen define bien, pero su disparo es repelido en la línea de gol!
[ +6 ‘ ]
Rodrygo (Real Madrid) saca el córner desde la derecha.
[ +6 ‘ ]
Eric Garcia alivia la presión con un despeje.
[ +6 ‘ ]
Real Madrid intenta crear peligro.
[ +4 ‘ ]
¡Raphinha dio el pase decisivo para el gol!
[ +4 ‘ ]
Robert Lewandowski logró anotar desde una posición fácil.
[ +4 ‘ ]
Asistencia de Pedri en el gol.
[ +4 ‘ ]
¡G O O O O O O L! – Excelente vaselina de Robert Lewandowski (Barcelona) con la pierna derecha.
[ +4 ‘ ]
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
[ +4 ‘ ]
Pedri crea una ocasión de gol para su compañero.
[ +4 ‘ ]
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
[ +3 ‘ ]
Rodrygo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +2 ‘ ]
¡Fantástica acción individual de Vinicius Junior!
[ +2 ‘ ]
Asistencia de Gonzalo Garcia en el gol.
[ +2 ‘ ]
¡G O O O O O O L! – ¡Vinicius Junior anota con la pierna derecha!
[ +1 ‘ ]
Real Madrid inicia un contraataque.
[ +1 ‘ ]
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
Eric Garcia alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
Barcelona intenta crear peligro.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.
Jude Bellingham Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Fermin Lopez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Posesión de balón: Barcelona: 74 %, Real Madrid: 26 %.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Dean Huijsen alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Alvaro Carreras (Real Madrid) por zancadillear a Lamine Yamal.
Barcelona intenta crear peligro.
Saque de portería para Real Madrid.
Raphinha saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Buen disparo de Lamine Yamal que va a puerta, pero detiene el portero.
Raphinha (Barcelona) saca el córner desde la derecha.
Buen disparo de Fermin Lopez que va a puerta, pero detiene el portero.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Barcelona: 76 %, Real Madrid: 24 %.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Fermin Lopez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Asistencia de Fermin Lopez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Raphinha marca con la pierna izquierda!
Barcelona inicia un contraataque.
Fermin Lopez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Entrada peligrosa de Alejandro Balde (Barcelona) sobre Raul Asencio.
Saque de portería para Real Madrid.
Raphinha prueba suerte, pero su remate va sin peligro.
Lamine Yamal crea una ocasión de gol para su compañero.
Barcelona inicia un contraataque.
Fermin Lopez alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Barcelona: 77 %, Real Madrid: 23 %.
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Gonzalo Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Saque de portería para Real Madrid.
Fermin Lopez prueba suerte, pero su remate va sin peligro.
Pedri crea una ocasión de gol para su compañero.
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Barcelona tiene el control del balón.
Buen disparo de Gonzalo Garcia que va a puerta, pero detiene el portero.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Federico Valverde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Alejandro Balde alivia la presión con un despeje.
Se reanuda el partido.
Posesión de balón: Barcelona: 78 %, Real Madrid: 22 %.
El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.
Lamine Yamal es penalizado por empujar a Jude Bellingham
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Barcelona tiene el control del balón.
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.
Barcelona intenta crear peligro.
Dominio de Barcelona, que está dominando claramente la posesión.
Buen disparo de Raphinha que va a puerta, pero detiene el portero.
Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Barcelona intenta crear peligro.
Pau Cubarsi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Alvaro Carreras hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Posesión de balón: Barcelona: 76 %, Real Madrid: 24 %.
Entrada peligrosa de Gonzalo Garcia (Real Madrid) sobre Eric Garcia.
Pau Cubarsi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Federico Valverde se impone a Eric Garcia en un duelo aéreo.
Fuera de juego señalado a Raphinha (Barcelona).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Alvaro Carreras sobre Lamine Yamal.
Barcelona tiene el control del balón.
Real Madrid tiene el control del balón.
Jules Kounde se impone a Gonzalo Garcia en un duelo aéreo.
Saque de portería para Real Madrid.
Alvaro Carreras hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
A los dos equipos les está costando crear lo suficiente para abrir huecos en la defensa rival.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Barcelona: 76 %, Real Madrid: 24 %.
El árbitro pita tiro libre a Raphinha (Barcelona) por zancadillear a Jude Bellingham.
Eduardo Camavinga hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Barcelona intenta crear peligro.
Aurelien Tchouameni Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona intenta crear peligro.
Carga por detrás de Jude Bellingham a Pedri. El árbitro pita y concede un tiro libre.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Rodrygo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Raphinha alivia la presión con un despeje.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Alvaro Carreras rechaza con éxito el disparo.
[player 1] (Barcelona) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.
Raphinha (Barcelona) saca el córner desde la derecha.
Posesión de balón: Barcelona: 77 %, Real Madrid: 23 %.
Buen disparo de Vinicius Junior que va a puerta, pero detiene el portero.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
El árbitro pita tiro libre a Lamine Yamal (Barcelona) por zancadillear a Alvaro Carreras.
Rodrygo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Dean Huijsen alivia la presión con un despeje.
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Posesión de balón: Barcelona: 81 %, Real Madrid: 19 %.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Rodrygo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Barcelona inicia un contraataque.
Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Rodrygo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Eric Garcia alivia la presión con un despeje.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Federico Valverde se impone a Raphinha en un duelo aéreo.
Saque de portería para Real Madrid.
Dean Huijsen rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Robert Lewandowski es rechazado.
Centro de Jules Kounde Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Jules Kounde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Barcelona tiene el control del balón.
Posesión de balón: Barcelona: 93 %, Real Madrid: 7 %.
El árbitro pita tiro libre a Alvaro Carreras (Real Madrid) por zancadillear a Lamine Yamal.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Eduardo Camavinga (Real Madrid) por zancadillear a Fermin Lopez.
Bienvenidos al partido de esta noche.
El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
Barcelona saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a King Abdullah Sports City. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
