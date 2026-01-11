Barcelona y Real Madrid protagonizarán la final de la Supercopa de España 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda, en el cuarto Clásico consecutivo por este título.

​Los culés llegan como amplios favoritos tras la goleada histórica 5-0 ante Athletic Club en semifinales, donde Raphinha firmó doblete y Hansi Flick demostró el poderío ofensivo de su equipo. Barcelona busca su 16° título de Supercopa y revalidar la corona tras el 5-2 ante este mismo rival en la final del año pasado. Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski conforman un arsenal técnico devastador.

​Real Madrid llega con urgencias de revancha. Tras sufrir aquella humillación en 2025, los merengues derrotaron ajustadamente 2-1 al Atlético en semifinales con goles de Fede Valverde y Rodrygo. La gran noticia para Xabi Alonso es que Kylian Mbappé se recuperó de su lesión y viajó para estar disponible. Los blancos buscan su 14° título y borrar el fantasma de aquella goleada.

​El antecedente liguero favorece al Madrid: ganaron 2-1 el 26 de octubre con tantos de Mbappé y Bellingham, en un partido marcado por polémicas y expulsiones. Será una final cargada de electricidad, talento y tensión donde ambos gigantes se juegan mucho más que un trofeo

⏱️Barcelona vs Real Madrid, minuto a minuto