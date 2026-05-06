PSG avanzó a la gran final de la Champions League tras empatar 1-1 con Bayern en Alemania, definición en la que se enfrentará a Arsenal, que por su parte dejó en el camino a Atlético de Madrid en semifinales.

El encuentro en el Allianz Arena de Múnich distó de la espectacularidad de lo que se vivió en París, aunque obviamente fue un partido de un tremendo nivel y sobre todo muy táctico por parte del elenco de Luis Enrique, que muy temprano aseguró su clasificación.

Los goles de Bayern vs PSG por la Champions League 2025-26

De hecho, el primer tanto del compromiso de PSG fue a los tres minutos de juego, gracias al Balón de Oro Ousmane Dembelé, quien con pierna zurda definió en el centro del área y mandó el balón por encima de la humanidad del arquero Manuel Neuer.

Desde ahí tuvo una tremenda inteligencia para sostener la ventaja casi sin pasar sobresaltos, llevando al Bayern a un terreno muy incómodo y a impedirle el generar ocasiones de gol. Tuvo dominio territorial, pero casi no remató al arco, con un Harry Kane irreconocible.

El propio Kane marcó en los 90+4′ un tanto que terminó siendo solo para el honor, con un disparo en plena área de París Saint-Germain el que fue inatacable para el portero Lucas Chevalier, quien reemplazó al lesionado Matvéi Safonov.

Estadísticas de Bayern vs PSG por la Champions League 2025-26

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¿Cuándo se juega el Arsenal vs PSG por la final de Champions League?

La final de Arsenal vs PSG por la final de la Champions League 2025-26 se juega el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas de Chile en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría.

Para ver este compromiso debes acceder a ESPN o Disney +, aunque también está la posibilidad de seguir el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.