Con el pitazo final en Múnich, se definieron a los cuatro semifinalistas de la UEFA Champions League 2025-26. En la lista aparecen dos campeones del torneo y otros dos que buscan levantar la orejona por primera vez en su historia.

Después de mucho tiempo, los cuatro mejores de la Champions son representantes de las 4 ligas más poderosas del continente europeo.

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la UEFA Champions League

🇪🇸Atlético Madrid

🇫🇷PSG

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal

🇩🇪Bayern Múnich

Este es el calendario de semifinales de la Champions League

Semifinales ida

Martes 28 de abril: 15:00 PSG vs Real Madrid, Paris

Miércoles 29 de abril 15:00 Atlético Madrid vs Arsenal, Madrid



Semifinales vuelta

Martes 5 de mayo: 15:00 Arsenal vs Atlético Madrid, Londres

Miércoles 5 de mayo: 15:00 Real Madrid vs PSG, Madrid



¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2025-26 se jugará el próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

¿Quién transmitirá las semifinales de Champions?

Los cuatro partidos de semifinales de la UEFA Champions League se pueden ver en Chile y toda Sudamérica de forma exclusiva por ESPN y Disney+ Premium.