La ANFP publicó los audios del VAR de la polémica entrada de Jovany Campusano sobre Javier Altamirano en el 1-0 de Ñublense sobre la U de Chile por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, y el contenido no calmará a los azules: la Comisión de Árbitros respaldó al juez Cristián Galaz y al VAR a cargo de Piero Maza, concluyendo que la brutal plancha al volante azul fue “una acción de juego” y que fue Altamirano quien se interpuso en la trayectoria del pie de Campusano. Todo esto, mientras desde Azul Azul ya confirmaron la queja formal ante la ANFP contra Roberto Tobar, jefe de la Comisión.facebook+6

El planchazo ocurrió al minuto 33, dejó a Altamirano tirado en el suelo requiriendo atención médica y no fue sancionado. Para la ANFP, todo correcto.chile.

¿Qué dicen los audios del VAR del planchazo de Campusano a Altamirano?

El diálogo entre Galaz y el VAR lo dice todo. Desde la cabina se escucha: “Oh, fuerte, muy fuerte. El jugador rojo despeja el balón y le pega en la zona posterior”. Luego el VAR pregunta a Galaz: “Juega el balón y luego le pone los tapones. ¿Te parece una acción fortuita?”. Galaz responde “Sí” y uno de los asistentes agrega: “El jugador rojo juega el balón y es el jugador de la U el que antepone su pie. Para nosotros es una acción de juego, porque Campusano no puede hacer nada por parar ese pie. Si bien es cierto que la jugada es fuerte, porque le dobla el tobillo”.

Con ese diálogo, el VAR confirmó la decisión de campo y dio orden de reanudar el juego.

¿Por qué la ANFP respalda que no fue roja la entrada de Campusano?

La explicación oficial apunta a que Altamirano asumió el riesgo. Según el comunicado de Quilín, el jugador de Ñublense “pisa a su rival producto de la inercia natural al apoyar el pie luego de jugar un balón controlado”, y el árbitro estaba “en buena posición, con cercanía y buen ángulo de visión”. Además, indicaron que “el jugador de camiseta azul se interpone lateralmente asumiendo el riesgo”.

El ex árbitro internacional Javier Castrilli no estuvo de acuerdo y fue lapidario contra Tobar por avalar la no expulsión.

¿Qué hará la U de Chile tras los audios del VAR?

Azul Azul presentará de igual forma la queja formal contra Roberto Tobar. La publicación de los audios no modificó la postura del club, que acumula cuatro partidos con arbitrajes cuestionados en el Campeonato Nacional 2026.