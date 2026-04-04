Limache y U La Calera se medirán este sábado 4 de abril a las 17:30 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, en duelo válido por la Fecha 8 Campeonato Nacional 2026, luego de la pausa para jugar la Copa de la Liga.

Los Tomateros buscan escalar a la cima de la tabla de posiciones (están segundos con 14 punto) y ponerle presión a Colo Colo (15) que debe jugar el domingo, mientras que los Cementeros quieren acercarse a los puestos de privilegio de los que están lejos con 10 unidades.

¿Quién transmite en vivo Limache vs U La Calera?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs U La Calera?

El partido entre O’Higgins y Audax Italiano será este sábado 4 de abril, a partir de las 17:30 horas en Quillota.

Fecha: Sábado 4 de abril

Hora: 217:30 horas

Estadio: Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

Árbitros del partido entre Limache vs U La Calera

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Eric Pizarro

2do asistente: Jaquín Arrué

Cuarto árbitro: Juan Ibarra

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Nicolás Medina

¿Cómo llegan Limache y U La Calera al partido?

Limache viene de vencer a Everton por 2-1 en la Copa de la Liga. Los Tomateros llevan cuatro partidos sin perder en cualquier competencia y han caído solo una vez en la temporada (justamente contra los Ruleteros por el torneo), por lo que obviamente son los favoritos en este compromiso.

Al otro lado, U La Calera tiene dos victorias consecutivas a su haber (La Serena y U de Chile) en la Copa de la Liga, aunque en la Liga de Primera solo ha ganado uno de sus últimos cinco compromisos, por lo que no tienen mucho espacio para más tropiezos.

Formación de Limache

Claudio González; Augusto Aguirre, Axel Alfonzo, Marcelo Flores; Joaquín Montecinos, César Pinares, Yerko González, Ramón Martínez; Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.

Formación de U La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Alexander Pastene, Nicolás Palma; Joaquín Soto, Juan Requena, Camilo Moya; Bayron Oyarzo, Kevin Méndez; Sebastián Sáez. DT: Carlos Galdames (Ayudante Técnico)

Minuto a minuto de Limache vs U La Calera