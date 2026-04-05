La U de Chile derrotó por 4 a 0 a Deportes La Serena en el debut de Fernando Gago en el Campeonato Nacional.

El partido fue muy complicado para los azules en el primer tiempo, con los papayeros dominando todo el primer tiempo y perdiéndose tres goles cantados. Pero en la segunda mitad la U reaccionó a tiempo y golpeó de entradas a los serenenses para ganar el partido y escalar en la tabla de posiciones

Los goles del U de Chile vs La Serena

Abriendo la segunda mitad, Fabián Hormazábal capturó un centro que parecía intrascendente y sacó un remate que se coló en el ángulo del arco de Lanzillota. Fue el 1-0 a los 49 minutos.

La U de Chile mejoró mucho después del gol y a los 54’ encontró el segundo tanto con Maximiliano Guerrero.

Hormazábal fue un problema sin solución para La Serena. A los 67’ el Rayo se asoció con Guerrero y este sacó un centro al punto penal y Javier Altamirano marcó el 3-0 para los azules.

La goleada de la U de Chile la cerró el canterano Agustín Arce. Assadi se sacó. a toda la defensa, centró y Arce remató de zurda y puso el 4-0 definitivo a los 92 minutos.

¿Cuándo vuelven a jugar la U de Chile y La Serena?

La U de Chile vuelve a la cancha el próximo domingo 12 de abril, cuando enfrente como visitante a Ñublense en Chillán a las 17:30 horas.

Mientras, Deportes La Serena jugará como local ante Everton el próximo sábado 11 de abril a las 15:30 horas.

Así quedó la U de Chile en la Tabla de Posiciones