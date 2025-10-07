Colo Colo cumplió una semana de trabajos en el Estadio Monumental aprovechando el parón del Campeonato Nacional, algo que complementará este miércoles con un amistoso con Deportes Puerto Montt y por lo que en el camarín albo dan un gran valor pensando en el regreso a la acción por los puntos, escenario en el que asoma el puntero Coquimbo Unido.

En la antesala del duelo con Puerto Montt, fue el defensor Sebastián Vegas quien evaluó estos últimos días de intenso trabajo bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz, apuntando al beneficio que han podido obtener de este receso del torneo.

✅ El plantel de Colo Colo saca cuentas alegres por el receso del torneo

Luego de haber goleado a Iquique en partido pendiente de la primera rueda del campeonato, Vegas se refirió a cómo han ido aprendiendo de la idea de juego que pretende implementar Fernando Ortiz en Colo Colo.

“Han sido buenas semanas de trabajo, sirvieron mucho estos días para ponerse bien. Este parón sirve para conocer más al profe (Ortiz), lo que quiere y lo que busca, nosotros mejorar en lo físico y lo táctico y así mejorar cuando se reanude el campeonato”, apuntó el zurdo defensor con el canal oficial del club.

Así mismo, indicó que: “A veces lo que más falta es ese ritmo de partido y este amistoso con Puerto Montt sirve para seguir buscando la mejora y poner en práctica las ideas del entrenador. Después viene lo importante que es Coquimbo por el campeonato y queremos llegar al 100%“.

Vegas ha valorado la mano del Tano Ortiz en los entrenamientos/ © Photosport

🕒 ¿Cuándo y a qué hora juega Puerto Montt vs Colo Colo?

🏟 Estadio Chinquihue, Puerto Montt

📆 Miércoles 8 de octubre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile