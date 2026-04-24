El inesperado sacudón que remeció al puntero exclusivo del Campeonato Nacional 2026 sigue generando réplicas. Tras confirmarse el abrupto finiquito de César Pinares a horas de un duelo clave, faltaba conocer la voz del hombre que quedó en el ojo del huracán: el técnico Víctor Rivero.

En medio de un clima enrarecido por el quiebre interno, la falta de minutos del jugador y las polémicas declaraciones de su círculo íntimo en redes sociales, el entrenador de Deportes Limache rompió el silencio. Lejos de esquivar el tema, el estratega abordó la partida de su excapitán y lanzó un potente mensaje de autoridad para mantener a flote la ilusión del “Tomate Mecánico”.

¿Qué dijo Víctor Rivero sobre la polémica salida de César Pinares?

El DT aseguró que la salida fue una “decisión personal” y recalcó de forma tajante que el funcionamiento del equipo no depende de un solo jugador. A pocas horas de enfrentar a Audax Italiano, Rivero conversó con los medios y abordó la baja de quien sumó casi 50 partidos en la institución. “Es una decisión personal de César y lo lamentamos, porque él fue un jugador muy importante durante el último año, fue nuestro capitán. Pero él tomó esa decisión y hay que respetarla”, señaló el técnico.

Sin embargo, rápidamente marcó su territorio: “El equipo ha demostrado que no depende de un solo jugador. Logró un funcionamiento. Esperemos que la salida no nos afecte; de eso nos tendremos que ocupar nosotros”, sentenció.

A horas de enfrentar al Audax Italiano, el DT de Deportes Limache, Víctor Rivero, estuvo presente este viernes viendo partidos del fútbol joven en el Centro Deportivo Azul, instancia donde abordó la sorpresiva salida del club del volante César Pinares. pic.twitter.com/IBpe3o50S2 — Radio ADN (@adnradiochile) April 24, 2026

¿Cómo se despidió César Pinares de los hinchas de Deportes Limache?

El mediocampista de 34 años utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de agradecimiento a la fanaticada tomatera. Tras sellar su condición de agente libre, el zurdo evitó profundizar en las fricciones con el cuerpo técnico y se enfocó en su paso por el club. “Muchas gracias a la hinchada de Deportes Limache por el cariño y respeto hacia mí. Estoy muy agradecido por los momentos vividos desde que comencé este lindo y difícil desafío personal que supimos sacar adelante… Fue un gusto poder representarlos dentro de una cancha”, escribió Pinares.

¿Cuál fue el contexto que detonó la salida de la figura limachina?

El adiós de Pinares se gestó por su molestia al perder la titularidad y el desgaste de viajar desde Santiago. El quiebre definitivo explotó el 13 de abril en la caída ante Palestino. Aquella tarde, Rivero decidió reemplazar al jugador cuando el equipo perdía, lo que desató la furia de Ana González, esposa del volante, quien disparó durísimos insultos contra el DT en Instagram (“los cambios weones”). Tras ese tenso episodio, sumado al insostenible desgaste mental por los traslados diarios desde la capital hacia la Quinta Región, Pinares desapareció de las convocatorias hasta firmar su inminente finiquito.