Palestino recibe a Deportes Limache este sábado 11 de abril en uno de los duelos más llamativos de la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. Los Árabes, urgidos de puntos tras una semana difícil, se enfrentan al colocolero de turno: el líder invitado que más ha sorprendido en el fútbol chileno esta temporada. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde La Cisterna.

Palestino vs Limache, minuto a minuto

¿Las claves del Palestino vs Limache?

Palestino llega en uno de sus peores momentos de la temporada: cinco partidos consecutivos sin ganar en el Campeonato Nacional y apenas 8 puntos que lo ubican en el 14° lugar de la tabla. Para colmo, los Árabes vienen de empatar 0-0 ante Deportivo Riestra en su debut en la Copa Sudamericana 2026, un resultado que se sintió como derrota dado el nivel del rival. En contraste, Deportes Limache es la gran revelación del torneo: cinco partidos sin perder, con una goleada 4-0 sobre Unión La Calera en su último compromiso y registros históricos como el 3-1 sobre Colo-Colo en el arranque de la temporada. Los de la Quinta Región viajan a Santiago como el rival más incómodo que podría enfrentar un Palestino urgido de resultados.

La previa de Palestino vs Limache

Palestino necesita con urgencia dar vuelta la página. El equipo árabe no gana desde hace cinco fechas en el torneo local y la goleada 6-1 que sufrió ante Universidad Católica en la jornada anterior dejó heridas profundas en el plantel y en la hinchada. Jugar en el Estadio Municipal de La Cisterna debería ser una ventaja para el cuadro palestino, que históricamente utiliza su localía para sumar puntos vitales en momentos de crisis.

Deportes Limache, el ascendido que nadie quiere enfrentar, llega a Santiago con la moral por las nubes y una racha de resultados que tiene al fútbol chileno con la boca abierta. El conjunto de la Quinta Región ha demostrado solidez defensiva y un contragolpe letal, exactamente las herramientas que necesita para explotar los espacios de un Palestino que sale a buscar el partido por obligación. La condición de visitante no asusta a un Limache que ya empató 2-2 en el Estadio Nacional ante la Universidad de Chile.

Formaciones de Palestino vs Limache

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Gárquez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Martín Araya, Nelson Da Silva y César Munder.

Formación de Deportes Limache

Claudio González; Yerko González, Axel Alfonzo, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Ramón Martínez, César Pinares, Jean Meneses; Joaquín Montecinos, Gonzalo Sosa y Daniel Castro.

¿A qué hora juega Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

El partido se disputará el sábado 11 de abril de 2026 a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Municipal de La Cisterna, en Santiago.

¿Dónde ver Palestino vs Limache en vivo?

El duelo será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles en Chile.

Así marchan Palestino y Limache en la Tabla de Posiciones